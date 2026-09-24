Salud actualiza la guía farmacoterapéutica para reforzar el uso seguro de los medicamentos en las residencias de mayores

Guía Farmacoterapéutica para Residencias de Personas Mayores de Euskadi. - GOBIERNO VASCO

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado la Guía Farmacoterapéutica para Residencias de Personas Mayores de Euskadi, una herramienta dirigida a facilitar a los profesionales sanitarios la selección y el uso adecuado de los medicamentos y contribuir a una atención farmacoterapéutica "más segura y eficaz" en las residencias.

Según ha explicado Salud, la actualización del 2026 incorpora las principales novedades producidas desde la publicación de la primera edición de la guía, en 2024. Entre ellas, se incluyen cambios normativos, la revisión del listado de principios activos, la actualización de los algoritmos de tratamiento y nuevas notas de seguridad.

La guía responde a las necesidades específicas de las personas mayores institucionalizadas, entre quienes es frecuente la coexistencia de varias enfermedades crónicas y el uso simultáneo de diferentes medicamentos.

Esta situación de polimedicación, ha recordado, "puede incrementar el riesgo de reacciones adversas e interacciones farmacológicas". Además, los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento "hacen necesaria una valoración específica de la indicación, la dosis y el seguimiento de determinados tratamientos".

En este contexto, el documento reúne recomendaciones basadas en la evidencia científica, la experiencia clínica y criterios de eficiencia para apoyar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios. De este modo, el objetivo "es mejorar la seguridad, optimizar la efectividad de los tratamientos y contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que viven en residencias".

La Guía Farmacoterapéutica ha sido elaborada y actualizada por un grupo multidisciplinar de profesionales sanitarios de Euskadi, integrado por profesionales de medicina de familia y geriatría, así como por farmacéuticos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza y farmacia comunitaria.

Desde el Departamento de Salud han resaltado que "esta visión conjunta permite abordar las particularidades de la farmacoterapia en las personas mayores y convierte la guía en una herramienta de referencia para la selección y el uso adecuado de los medicamentos en las residencias, aunque sus recomendaciones también pueden resultar de utilidad en otros ámbitos asistenciales".

APORTACIONES

Entre sus principales aportaciones, ha destacado la selección de medicamentos atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y evidencia científica, la adecuación de las dosis y formas farmacéuticas a las características específicas de las personas mayores, y la consideración de medicamentos aptos para sistemas personalizados de dosificación y dispensación.

A ellas se suman la evaluación de nuevos fármacos en función de su aportación terapéutica y de la evidencia disponible en población mayor y la priorización de alternativas eficientes que contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario.

La revisión realizada este año permite incorporar "los últimos cambios relevantes" en farmacoterapia y seguridad del paciente y mantener actualizadas las recomendaciones que utilizan los profesionales en su práctica asistencial.

"De esta forma, la guía continúa siendo un instrumento de apoyo a la toma de decisiones y contribuye a promover un uso más seguro, eficaz y racional de los medicamentos entre las personas mayores que viven en las residencias de Euskadi", ha señalado Salud.