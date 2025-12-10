Salud cifra en un 8,11% el seguimiento en Euskadi de la segunda jornada de huelga de los médicos en el turno de tarde

Concentración de protesta de los médicos ante el Hospital de Cruces, en Barakaldo. - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 8,11% el seguimiento provisional en el turno de tarde de la segunda jornada de huelga secundada por los médicos este martes "por un Estatuto Marco propio".

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha adherido a la convocatoria por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) de cuatro días de huelga, desde este pasado martes y hasta este viernes, 12 de diciembre, contra el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Por Territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia ha sido en Álava, con un seguimiento del 16,28%, seguido de Gipuzkoa, con un 7,67%, y de Bizkaia, con un 7,34%.