Salud evaluará el "impacto" de la supresión de la actividad voluntaria de los médicos en huelga y "buscará alternativas"

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que su Departamento evaluará el "impacto" de la supresión de la actividad voluntaria de los médicos en huelga y "buscará alternativas". Además, ha advertido de que recurrirá "a todos los medios" para minimizar las consecuencias del "conflicto" generado por la huelga de médicos en la ciudadanía.

Martínez ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Parlamento Vasco, donde se ha referido a situación creada como consecuencia de la huelga de médica contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad.

El consejero ha advertido de que el impacto de la huelga de médicos en "más grande" en Euskadi que en Cataluña o Madrid porque tienen áreas sanitarias que están privatizadas. "Y esos servicios sanitarios no tienen repercusión en la huelga", ha añadido.

Por esta causa, ha apelado "de forma más insistente a la responsabilidad de las partes". "Estamos teniendo una repercusión no sólo sobre los pacientes, lo más importante, sino sobre nuestro sistema público de salud", ha añadido.

Según ha explicado, el Departamento ha ido adoptando medidas para "minimizar el impacto" de la huelga, como priorizar las operaciones en patologías "la salud va a depender del tiempo" o también las oncológicas, pero cree preciso garantizar las pruebas diagnósticas que permitan saber "si hay detrás una enfermedad grave". "Iremos a todos los ámbitos que la ley nos permita para garantizar la asistencia sanitaria", ha advertido.

"FOTO FIJA"

Preguntado por la repercusión que puede tener la reducción de la actividad voluntaria del personal médico por las tardes, ha asegurado que no tienen "una foto fija" pero sí el impacto de la huelga, que es "acumulativo" y afectará a la lista de espera que, de 54 días ha pasado a 20 más.

El consejero ha vuelto a apelar a la "responsabilidad" del Ministerio y de los sindicatos, aunque ha admitido que no se puede evitar que los médicos dejen de realizar "una acción voluntaria". "Hoy hemos visto que quizá una parte de la asistencia que corresponde a acciones extraordinarias, que son voluntarias, no se van a hacer. Evaluaremos cuáles son, qué impacto tienen, y buscaremos alternativas", ha señalado.

Alberto Martínez ha asegurado que las "principales reclamaciones" de los médicos planteadas en el conjunto estatal ya están implantadas en Euskadi, como la jornada de 35 horas, el desarrollo profesional o el pago de las horas de guardia en condiciones equiparables, aunque existen otras, como la consideración de las guardias por parte de la Seguridad Social, que no son competencia del Gobierno Vasco.

Además, ha afirmado que Euskadi está a favor de un nuevo Estatuto Marco "que reconozca adecuadamente a todas las profesiones sanitarias" y ha defendido "las mejoras" planteadas al Ministerio. También ha indicado que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco tiene "una relación fluida" con los sindicatos, con los que ha mantenido reuniones recientemente.