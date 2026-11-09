Salud incorpora al sistema público las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y San Sebastián

Comisión de Salud en el Parlamento vasco - IREKIA

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha incorporado al sistema público las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y Donostia/San Sebastián. La publificación ha supuesto la asunción de los servicios externalizados y la subrogación del personal que los prestaba, garantizando la continuidad asistencial.

Así, Osakidetza ha creado 35 plazas para reforzar el servicio: 10 facultativos de Emergencias, 10 profesionales de Enfermería y 15 conductores de vehículo de emergencias. Con la integración de las tres ambulancias medicalizadas, el sistema de soporte vital avanzado de Gipuzkoa está gestionado al 100% por Emergentziak Osakidetza.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, acompañado por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Personas y Talento de Osakidetza, Josune Retegi, para explicar en detalle la ejecución de la publificación de las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y Donostia/San Sebastián.

En su intervención, el consejero de Salud ha recordado que este compromiso se hizo público ya en su primera intervención en la Comisión de Salud, el 20 de septiembre de 2024, cuando anunció la futura incorporación al sistema de gestión pública de las ambulancias medicalizadas externalizadas de Elgoibar, Tolosa y San Sebastián.

El proceso se ha desarrollado a lo largo de 2025 con la participación del Departamento de Salud, Osakidetza, la empresa adjudicataria del servicio y las personas profesionales afectadas. Los recursos económicos necesarios para esta reordenación e internalización del servicio se habilitaron en los Presupuestos de 2026.

El contrato suscrito entre el Departamento de Salud y Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. para la prestación del servicio de las ambulancias de Elgoibar y Tolosa finalizó el pasado 6 de enero. A partir de esa fecha, Osakidetza asumió la gestión directa de ambos servicios.

Por su parte, el contrato suscrito entre Osakidetza y Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. para el servicio de la ambulancia de San Sebastián, que incluía el personal conductor de vehículo sanitario, finalizó el 31 de agosto. Con su finalización, Osakidetza asumió también este servicio.

De este modo, las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y Donostia están ya integradas en la red pública de Emergentziak-Osakidetza y el sistema de ambulancias medicalizadas de Euskadi "queda gestionado al 100% por medios públicos y propios".

PERSONAL SUBROGADO Y NUEVAS PLAZAS

La finalización de los contratos ha comportado la asunción por Osakidetza de los servicios que hasta entonces se prestaban de forma externalizada, así como la subrogación del personal que los venía prestando, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 12 del Convenio Colectivo de Transporte Sanitario por Carretera en Ambulancia de Enfermeros y Accidentados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La integración del personal de Ambulancias Gipuzkoa de Elgoibar, Tolosa y San Sebastián estaba prevista en el expediente de ampliación de plantilla presentado en Mesa Sectorial el 26 de noviembre de 2025, y fue aprobado por el Consejo de Administración de Osakidetza el 2 de diciembre y por el Consejo de Gobierno el 16 de diciembre de 2025.

Así, el 31 de diciembre del pasado año se adscribieron a la organización de servicios de Emergentziak 35 plazas para cubrir las necesidades del servicio. En ese sentido, tanto en el caso de Ambulancia de Tolosa como en la de Elgoibar son cinco plazas de Facultativo Especialista en Medicina de Emergencias, cinco de Enfermería y cinco de Conductor/a de Vehículo de Emergencias.

En la Ambulancia de San Sebastián son cinco plazas de Conductor de Vehículo de Emergencias, ya que el personal facultativo y de Enfermería ya pertenecía a Osakidetza. Ahora, "la publificación de las ambulancias de Tolosa, Elgoibar y Donostia permite consolidar un modelo de gestión pública, reforzar la plantilla de Emergentziak y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en Gipuzkoa", han destacado desde Salud.

El Departamento que lidera Alberto Martínez ha subrayado que esta medida responde a "la línea estratégica del Pacto Vasco de Salud, que prioriza la prestación de los servicios mediante medios públicos y propios, con criterios de eficiencia, equidad, calidad y sostenibilidad".

"El sistema público de salud en Euskadi es hoy más público que hace dos años", ha afirmado el consejero, quien ha destacado que la publificación de las ambulancias forma parte de "un conjunto más amplio de avances en el fortalecimiento" de Osakidetza.

Junto a la publificación de las ambulancias medicalizadas, el Departamento de Salud ha destacado otros avances en la ampliación de la gestión pública de servicios sanitarios entre los que están la integración plena de Onkologikoa en Osakidetza, que ha supuesto la incorporación de recursos humanos, técnicos, instrumentales y de sistemas de funcionamiento.

También ha citado el avance en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de Osakidetza, y la asunción progresiva por Osakidetza de servicios asistenciales vinculados a adicciones, como los relacionados con la dispensación de metadona.