Salud inicia la campaña de vacunación contra gripe y Covid-19 por primera vez con 'txertogunes' en los tres territorios

Archivo - Una persona se vacuna frente a la gripe - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe y Covid-19 en la que por vez primera se instalarán 'txertogunes' o vacunódromos en los tres territorios vascos a los que se podrá acudir sin pedir cita previa.

La presentación a medios de comunicación de este lunes han tenido lugar en el Centro de Salud de Landako de Durango, el de Lakua-Arriaga de Vitoria y el de Alde Zaharra de San Sebastián. En este último el viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, ha destacado el "papel esencial" tanto de los centros como de sus profesionales.

"Su trabajo incluye no solo la administración de las dosis, sino también la identificación de las personas que pueden beneficiarse especialmente de la vacunación, la resolución de dudas, la organización de las citas y el acompañamiento durante todo el proceso", ha destacado el viceconsejero.

Además, ha hecho un llamamiento especial a profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, ya que, de hacerlo, protegen "su propia salud, ayuda a proteger a los pacientes y contribuye a mantener la capacidad de respuesta del sistema sanitario en los meses de mayor actividad respiratoria". "Su consejo y su ejemplo son fundamentales para reforzar la confianza de la ciudadanía", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que el lema de la campaña es "Cuidarte también es cuidar. Vacúnate" -"Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Txertoa jarri"-, un mensaje que traslada que "la vacunación protege la salud individual, pero también contribuye a proteger a las familias, a las personas cuidadoras y a quienes presentan una mayor vulnerabilidad frente a las infecciones respiratorias".

Desde el pasado jueves, 1 de octubre, han podido solicitar cita todas las personas pertenecientes a los grupos de población diana de la campaña: mayores de 60 años, pacientes con alguna condición de riesgo, mujeres embarazadas, niños y niñas de entre 6 meses y hasta 5 años de edad y niños niñas hasta los 15 años con condiciones de riesgo, profesionales del ámbito sociosanitario y de la salud así como cuidadores y convivientes de personas de riesgo.

TXERTOGUNES

La Atención Primaria continúa siendo la vía principal para acceder a la vacunación con cita previa. Las personas incluidas en los grupos recomendados pueden solicitarla a través de la página web de Osakidetza o llamando a su centro de salud.

Como principal novedad, este año se amplía a los tres territorios el modelo de 'txertogunes', puntos de vacunación a los que se podrá acudir sin cita previa. Estos espacios facilitarán el acceso a la vacuna y contribuirán, al mismo tiempo, a distribuir mejor la actividad asistencial durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.

Estos espacios estarán operativos del 19 de octubre al 1 de noviembre, ambos incluidos. En ellos se administrarán las vacunas frente a la gripe y la Covid-19, así como la vacunación infantil, y podrán vacunarse las personas a partir de los seis meses de edad.

En Álava, el txertogune estará ubicado en el CS San Martín de la OSI Araba, con horario de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos, de 9.00 a 21.00 horas.

En Bizkaia, los puntos de vacunación sin cita estarán en el CS Sáenz de Buruaga, de la OSI Bilbao-Basurto, de lunes a domingo, de 8.00 a 20.00 horas; en el Hospital San Eloy, de la OSI Barakaldo-Sestao, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; en el Ambulatorio Repélega, de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; en el CS Amorebieta, de la OSI Barrualde-Galdakao, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; y en el CS Mungia, de la OSI Uribe, también de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas.

En Gipuzkoa, los puntos de vacunación sin cita estarán en el CS Gros, de la OSI Donostialdea, de lunes a domingo, de 8.00 a 20.00 horas; en Irun Centro, de la OSI Bidasoa, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; en el CS Torrekua de Eibar, de la OSI Debabarrena, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; en el CS Arrasate, de la OSI Debagoiena, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; en el CS Tolosa, de la OSI Tolosaldea, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas; y en el PAC Beasain, de la OSI Goierri-Alto Urola, también de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas. Además, en la OSI Errioxa se reforzarán las agendas en los centros habituales, de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas.