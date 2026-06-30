Salud recomienda no bañarse en once playas de Bizkaia y Gipuzkoa por el estado del agua tras las lluvias registradas

Archivo - La olas rompen contra la costa en Zarautz. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco recomienda no bañarse en las playas de Saturraran, Ondarbeltz, Mutriku Puerto, Zarautz, Santiago, Deba, Ea, Muriola, Isuntza, Arrigorri y Karraspio por incumplimiento puntual en la calidad del agua, asociado a las precipitaciones caídas en Gipuzkoa y Bizkaia durante los últimos días.

Según ha informado en un comunicado, dentro de los análisis periódicos que realiza, la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco de la calidad de las aguas de baño, se ha detectado un incumplimiento puntual de los criterios microbiológicos de calidad establecidos en la normativa en varias playas.

En concreto, se ha dado en Gipuzkoa en los arenales de Saturraran, Ondarbeltz y Mutriku Puerto (Mutriku), Zarautz (Zarautz), Deba (Deba) y Santiago (Zumaia). En Bizkaia, las playas afectadas son Ea (Ea), Isuntza (Lekeitio), Muriola (Barrika), Arrigorri (Ondarroa) y Karraspio (Mendexa).

Salud ha explicado que estos incumplimientos están asociados a las precipitaciones caídas en Gipuzkoa y Bizkaia durante los últimos días y ha recomendado, "de forma preventiva y temporal", no bañarse en estos arenales.

Se ha activado el protocolo de actuación previsto para el seguimiento de la contaminación en las aguas de baño y se ha comunicado el incidente al resto de organismos competentes en la materia: Agencia Vasca del Agua (URA), Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa y los ayuntamientos respectivos para que activen sus procedimientos de actuación ante estos eventos.

El Departamento de Salud continuará analizando diariamente la calidad del agua. En Saturraran, Ondarbeltz y Santiago el muestreo se ha repetido este mismo martes y los resultados estarán disponibles mañana miércoles. En el resto de zonas, el muestreo se volverá a realizar mañana y los resultados estarán disponibles el jueves.