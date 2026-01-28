Salud recomienda prevención ante el 'chemsex' por el riesgo de infecciones de transmisión sexual y consumo de drogas

Coloquio sobre 'chemsex' en Bilbao con el coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el jefe de Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, Rodrigo Oraá. - IREKIA

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha incidido en la necesidad de "prevención combinada" ante el fenómeno del 'chemsex', una práctica que, ha advertido, "conlleva un doble riesgo: las infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas".

Según ha explicado, el término 'chemsex', que deriva de los vocablos ingleses 'chemical' y 'sex', es utilizado coloquialmente entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) para describir un práctica sexual que implica el uso de drogas psicoactivas con el fin de "intensificar sensaciones, perder inhibiciones y prolongar el placer durante relaciones sexuales, que pueden durar horas o incluso días".

El fenómeno ha sido abordado este miércoles en un coloquio organizado por la Dirección de Salud Pública en Bilbao en el marco del acto de entrega de los premios Elkar Eginez. La charla ha contado con la presencia del coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el jefe de Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, el psiquiatra Rodrigo Oraá.

Durante el coloquio se ha insistido en la importancia de "una prevención combinada", que contempla cribado frecuente de ITS, vacunación, PrEP y PEP frente al VIH, planificación del consumo y evitar policonsumo, así como "una atención estructurada" de la Salud Mental cuando existe consumo compulsivo o dependencia.

Esta práctica, han recordado los expertos, conlleva "un doble riesgo", en la esfera de la salud sexual y en la psicosocial o de salud mental, con "una mayor probabilidad de exposición a ITS, prácticas sexuales prolongadas, menor percepción del riesgo y posiblemente mayor número de personas".

En el coloquio, también se han referido a los datos recogidos por la encuesta europea EMIS sobre conductas sexuales, dirigida a hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, según la cual, a nivel estatal, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1% había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo en ese periodo y el 7,6% lo había hecho en las últimas cuatro semanas.

Desde Salud han insistido en que "la prevención es clave en un contexto donde las ITS van en aumento". Según ha recordado, en función de la última memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, en 2024 la transmisión de ITS como la clamidia, gonorrea o sífilis se duplicó, especialmente entre la población más joven, y se notificaron 125 nuevos casos de VIH, una cifra que se mantiene "estancada" en los últimos cinco años.

Los profesionales de Osakidetza anticipan una tendencia similar en 2025. Solo el pasado mes de diciembre, el Servicio vasco de Salud atendió a 1.538 personas en sus consultas de infecciones de transmisión sexual de referencia (1.189 en Bizkaia, 266 en Gipuzkoa y 83 en Álava).

RECONOCIMIENTOS ELKAR EGINEZ

Tras el coloquio, el director de Salud Pública y Adicciones, Guillermo Herrero, ha entregado el reconocimiento Elkar Eginez a la mejor práctica en materia de adicciones en Euskadi 2024-2026, que en esta tercera edición ha recaído en el Ayuntamiento de Bilbao por su proyecto 'Kerik Gabeko Zorrotza'.

El proyecto tiene como objetivo la prevención ambiental mediante trabajo comunitario que amplía los espacios libres de humo de tabaco en el barrio de Zorroza. La experiencia piloto fomenta la promoción de la salud y la prevención del consumo de tabaco a través de la participación ciudadana.

Durante el acto de entrega, también se ha concedido el reconocimiento a la trayectoria profesional en materia de adicciones de Euskadi 2024/2028, que distingue cada cuatro años el recorrido profesional consolidado y prolongado en el tiempo y la labor en el ámbito de las adicciones.

En la segunda edición de este reconocimiento a la trayectoria profesional, se ha premiado a la Asociación AI Laket Euskadi por su implicación prolongada desde 2002 en la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con un enfoque que busca eliminar tabúes y estigmas sociales, ha explicado Salud.

A todo ello, se ha sumado una mención especial al proyecto 'Jóvenes y Lonjas- Lugares Comunes' del Ayuntamiento de Portugalete, una experiencia que aborda la reducción de riesgos y la promoción de la salud comunitaria desde un enfoque preventivo y educativo.

El trabajo de prevención de adicciones comportamentales y consumo de drogas se realiza en las lonjas de uso lúdico con jóvenes de Portugalete, padres y madres, vecinos y personas propietarias de las lonjas.

Los galardones Elkar Eginez, instituidos en 2020 por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, surgen de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, aprobada en Euskadi en 2016 y pionera en el Estado, con la finalidad de visibilizar la labor que las entidades vascas realizan en la prevención de las adicciones y en la atención a las personas que las padecen.

Estos reconocimientos Elkar Eginez "se alinean plenamente" con el VIII Plan de Adicciones 2023-2027 del Departamento de Salud, que busca lograr "una Euskadi más saludable y sensibilizada ante los riesgos derivados del consumo de sustancias y conductas adictivas", además de coincidir con "estrategias clave" del Pacto Vasco de Salud, como el fomento de la prevención y la promoción de la salud y la acción comunitaria.