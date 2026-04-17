San José dice que las excarcelaciones de presos de ETA se basan en "una reinserción responsable y exigentes requisitos"

Archivo - La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha afirmado que las excarcelaciones de presos de ETA se basan en una "reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los exigentes requisitos legales" que "no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo".

San José ha explicado que el ordenamiento jurídico "es común y se aplica a todas las personas privadas de libertad, con rigor" y con "requisitos específicos para determinados delitos, entre ellos los de terrorismo", a preguntas del Partido Popular sobre "la diferencia de trato que reciben unos internos respecto de otros en el sistema penitenciario vasco", en el pleno de control del Parlamento.

La titular de Justicia ha negado que exista un trato de favor hacia ningún grupo de las personas internas, porque las decisiones en materia penitenciaria "están plenamente sometidas a la ley, a los procedimientos garantistas y al control judicial".

Respecto a las últimas excarcelaciones de presos de ETA, ha defendido que "no se trata de privilegios", ya que cumplen con "mayores exigencias en la reparación, el reconocimiento y la deslegitimación, unas condiciones legales que deben acreditarse en cada caso y que refuerzan la exigencia del sistema en los delitos de mayor gravedad".

Tras evidenciar que "el contexto ha cambiado de forma sustancial", después de "quince años sin terrorismo", ha comentado que el reto de las instituciones "no es gestionar la violencia activa, sino consolidar la convivencia, garantizar la memoria de las víctimas y avanzar en procesos de reinserción que no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo".

En este ámbito ha situado la actuación del Gobierno Vasco, para la "consideración hacia las víctimas y en una apuesta hacia una reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los requisitos legales".

"TRATO DE FAVOR"

Por contra, el parlamentario del PP Santiago López ha acusado al PSE-EE de tener "un trato de favor" para que "los presos más criminales y más sanguinarios de ETA salgan a la calle", al exponer que "más del 50% de los excarcelados por el Gobierno Vasco son miembros de la banda terrorista".

López ha argumentado que, "en mayo del 2025, de 35 concesiones, 30 habían ido a parar a presos de ETA", mientras que, "en marzo de este año, el número ha subido a 48 concesiones, 18 en diez meses, casi dos al mes, sumados a los 118 terceros grados que ha otorgado el departamento", entre ellas el beneficio penitenciario a Anboto, ex jefa de ETA, recurrido por la Fiscalía".

Así, ha reprobado que el PSE, desde que tiene las competencias de prisiones, ha otorgado 48 resoluciones a presos de ETA en cuatro años, mientras que el Ministerio del Interior ha dado 56 resoluciones a presos de ETA en casi 20 años. "Ustedes en cuatro años han hecho casi lo mismo que se ha hecho en más de dos décadas en el Gobierno de España", ha denunciado.

El PP ha esgrimido las palabras de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para asegurar que "el PSOE tergiversa la ley", y que "la consejera vasca de Justicia desnaturaliza la institución y vulnera frontalmente el principio de progresividad, especialmente en delitos de terrorismo", así como que también dice que "existe falta de motivación reforzada en sus últimas resoluciones, con referencia a Anboto".

"¿Tanto beneficio al preso de ETA para contentar a sus socios de Bildu y para que Sánchez siga en el poder merece la pena?", ha preguntado López para reprochar que "Bildu ya les está soplando a ustedes en la nuca y, por muy a la izquierda que se eche el Partido Socialista, nunca van a superarles".

"DOBLE RASERO"

La consejera de Justicia ha reclamado "coherencia" al PP, para recordar que el Gobierno de Aznar concedió indultos a una quincena de miembros de Terra Lliure condenados por delitos de terrorismo, dentro de "una decisión adoptada en Consejo de Ministros y como un acuerdo con los nacionalistas catalanes para poder gobernar, porque no tenían mayoría absoluta".

Además, ha añadido que el PP realizó también "acercamientos por agresiones de grado y excarcelaciones respecto a personas condenadas por terrorismo". "Cuando hoy escuchamos a su grupo político rasgarse las vestiduras, hablar de firmeza, de principios inquebrantables o de líneas rojas absolutas, lo mínimo que cabe exigir es coherencia. Resulta llamativo que ese doble rasero permanente que manejan, lo que ustedes hicieron desde el gobierno, lo presentan como sentido de Estado, pero lo que hacen otros lo califican como obsesión, no rigor. Eso es simple y llanamente oportunismo", ha reprochado.