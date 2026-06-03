San Sebastián acogerá del 16 al 18 de junio el Congreso Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

Presentación en San Sebastián del Congreso Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores - DFG

SAN SEBASTIÁN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kursaal de San Sebastián acogerá del 16 al 18 de junio el tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, el primero que se celebra en más de doce años. Organizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la OMS junto con el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento donostiarra, reunirá a representantes institucionales y públicos, investigadores, organizaciones sociales y expertos de más de 1.700 ciudades y comunidades de más de 60 países.

La presentación institucional del Congreso ha tenido lugar este miércoles con la participación de Agustín Martínez Molina, coordinador de la Unidad de Estudios y Apoyo Técnico del Imserso y vicepresidente del Congreso; la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti.

En su intervención, Martínez Molina ha subrayado que se trata de "una cita sin precedentes" en la que se acogerá a "representantes de más de 75 países tras haber recibido cerca de 400 propuestas de participación, una respuesta que habla por sí sola de la vitalidad de este movimiento".

Asimismo, Melgosa ha destacado que la celebración en la capital guipuzcoana del III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores supone "un reconocimiento al trabajo que Euskadi viene desarrollando para afrontar el reto de la longevidad desde una perspectiva positiva e inclusiva".

"En una sociedad con una de las mayores esperanzas de vida del mundo, las personas mayores deben ser protagonistas activas de la comunidad", ha dicho, para poner en valor iniciativas como la Estrategia con las Personas Mayores 2026-2030, Beti On, Bizihabi o Euskadi Lagunkoia Berria.

Asimismo, ha defendido que "la longevidad es una conquista social que debe celebrarse" y ha considerado que el Congreso "servirá para compartir con el mundo las experiencias impulsadas en Euskadi y aprender de otras realidades internacionales".

Por su parte, Mendoza ha manifestado que la organización del congreso internacional en Donostia supone "todo un reconocimiento" al esfuerzo que se está llevando a cabo en el conjunto del territorio y del país "desde la colaboración" por "la longevidad, la vida plena y la transformación de los cuidados".

"Trabajamos para que, hoy y mañana, podamos garantizar a toda persona unos cuidados personalizados, innovadores y conectados con la comunidad. Anticipando necesidades, activando experiencias avanzadas. Pero, más allá de ese esfuerzo, somos un territorio que promueve el bienestar integral de las personas mayores. Para que se encuentren y se sientan bien en todos los ámbitos de la vida", ha asegurado.

Además, Insausti ha apostado por "transformar juntos" y ha explicado que San Sebastián quiere "interpelar a la ciudadanía con una serie de cuestiones tales como cómo queremos convivir en una sociedad más longeva, qué necesitamos transformar en nuestras ciudades y pueblos para vivir mejor a lo largo de toda la vida, qué papel queremos tener cuando envejecemos en la vida de nuestros barrios, pueblos y ciudades, o qué necesitamos unas generaciones de otras para construir comunidades más justas, habitables y conectadas".

RETO DE LA LONGEVIDAD

Bajo el lema '¡Transformando juntos! Un mundo amigable con las personas mayores - conectado, equitativo y sostenible para todas las generaciones', el encuentro abordará cuestiones como la conexión social, la inclusión digital, la sostenibilidad, la participación o los cuidados en un contexto marcado por el aumento de la longevidad y la transformación demográfica.

Las instituciones vascas han querido subrayar que este Congreso supone también un reconocimiento al trabajo que desde hace años se viene desarrollando en San Sebastián, Gipuzkoa y Euskadi para construir comunidades "más inclusivas, cohesionadas y amigables" a lo largo de todo el ciclo vital.

Donostia fue la primera ciudad del Estado en incorporarse en 2009 a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables de la OMS, en un territorio que actualmente cuenta con 90 municipios integrados en la iniciativa Euskadi Lagunkoia Berria.

Durante esos días, cerca de un millar de personas visitantes y participantes internacionales conocerán de primera mano experiencias, políticas públicas y proyectos impulsados en el territorio en ámbitos como los cuidados, la vida comunitaria, la innovación social, el espacio público, la participación o el envejecimiento saludable.

El Congreso se celebrará, además, coincidiendo con el ecuador de la Década del Envejecimiento Saludable de Naciones Unidas (2021-2030), y servirá para compartir experiencias y debatir sobre cómo las ciudades y comunidades pueden responder a desafíos contemporáneos como la equidad, las nuevas desigualdades, la sostenibilidad o la construcción de entornos más habitables para todas las generaciones.

'LAGUNKOIA PLAZA'

Coincidiendo con el Congreso, las tres instituciones vascas impulsarán 'Lagunkoia Plaza', un espacio abierto a la ciudadanía que se desarrollará del 16 al 18 de junio en la plaza exterior del Kursaal.

La iniciativa nace con el objetivo de trasladar al espacio público la reflexión sobre "cómo queremos vivir y convivir en sociedades cada vez más longevas, promoviendo una conversación compartida sobre cuestiones como los cuidados, la vivienda, la salud y el bienestar, la participación, la movilidad, las relaciones comunitarias o las nuevas desigualdades".

La programación incluirá, entre otras iniciativas, actividades vinculadas a proyectos impulsados desde el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia como Adinberri Saioa, podcasts, testimonios del programa Bizihabi, encuentros comunitarios, intervenciones urbanas, Farmacia Lagunkoia y Comercio Lagunkoia, estrategia del proyecto de prevención del Alzheimer o acciones participativas desarrolladas en el entorno del Kursaal.