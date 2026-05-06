San Sebastián acogerá este sábado el 'Día sin móvil en familia', impulsado por el Gobierno Vasco - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco celebrará este sábado, en San Sebastián el 'Día Sin Móvil en Familia', una iniciativa impulsada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para "favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, promover una orientación digital positiva y abrir una reflexión compartida sobre el impacto del uso del móvil en la convivencia cotidiana".

La jornada tendrá lugar en la plaza Okendo, junto al Teatro Victoria Eugenia, de 11.00 a 19.00 horas, y estará abierta a todas las familias, con o sin niñas, niños y adolescentes, sea cual sea su forma o composición. La actividad será gratuita, libre y voluntaria.

La cita donostiarra estaba prevista inicialmente para el pasado 18 de abril, dentro de la celebración simultánea del primer 'Día Sin Móvil en Familia' en las tres capitales vascas, pero quedó aplazada por la coincidencia con la final de la Copa del Rey que enfrentó a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Una vez celebrada aquella jornada en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, San Sebastián acogerá ahora su propia edición, dando continuidad a una propuesta que busca invitar a las familias a "bajar el ritmo, dejar el móvil a un lado durante unas horas y recuperar espacios de conversación, juego, escucha y encuentro".

Desde el Gobierno Vasco han señalado que el 'Día Sin Móvil en Familia' "no se plantea como una prohibición, sino como una invitación a la reflexión". "En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de la vida cotidiana: informa, conecta y facilita numerosas tareas. Sin embargo, también puede interferir en la atención, en la comunicación y en la calidad del tiempo compartido con las personas más cercanas", han apuntado.

RETO

Durante la jornada, las familias que se acerquen al espacio habilitado en la Plaza Okendo podrán aceptar el reto de depositar sus teléfonos móviles, durante el tiempo que ellas mismas acuerden, en bolsas. A partir de ahí, se les propondrá vivir unas horas sin pantallas de por medio, conversar sobre sus hábitos digitales y experimentar pequeñas prácticas de desconexión que después puedan trasladar al hogar.

Además, las familias que lo deseen podrán firmar un 'Compromiso Familiar por un uso más consciente de la tecnología'. Entre las propuestas incluidas en ese compromiso se encuentran priorizar los momentos en familia frente al uso del móvil, dar ejemplo desde las personas adultas, promover actividades sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso de los dispositivos.

El pasado 18 de abril un total de 129 personas cumplimentaron el autotest de la primera dinámica: 64 en Vitoria-Gasteiz y 65 en Bilbao. Además, 23 personas volvieron al stand y rellenaron el segundo cuestionario: 17 en la capital alavesa y seis en la vizcaína. A ello se suma la labor informativa realizada con 250 personas -98 en Vitoria-Gasteiz y 152 en Bilbao-, a quienes se informó y se repartió material aunque no participaran en las dinámicas.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi, que promueve entornos familiares saludables, relaciones de calidad y un uso equilibrado de las tecnologías. El Gobierno Vasco considera que "la prevención, la sensibilización, la pedagogía y el ejemplo en positivo son elementos esenciales para acompañar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en una relación más saludable con las pantallas".