San Sebastián aprueba el presupuesto municipal para 2027, dotado con 515 millones, 19,5 millones más que este año

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SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves el presupuesto municipal para el próximo año, dotado con 515.601.408 euros, un 3,94% más que el año pasado (19,5 millones más) y con 13,5 millones de euros adicionales respecto al proyecto inicial incorporados durante la tramitación.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha destacado que estas cuentas permiten que "Donostia siga avanzando y dando respuestas a las principales necesidades del momento".

Además, ha destacado que "las cuentas priorizan la jornada cotidiana de las y los donostiarras, a quienes queremos mejorar su calidad de vida con buenos servicios públicos para conseguir, por ejemplo, calles limpias y bien asfaltadas, un transporte público cómodo y puntual, o equipamientos culturales y deportivos punteros donde puedan desarrollar de manera satisfactoria su proyecto de vida".

El alcalde donostiarra ha incidido en que este presupuesto "permite que la ciudad siga avanzando sin parar e imprima velocidad a las respuestas que requieren las y los donostiarras, además de ser un Presupuesto basado en grandes acuerdos". Insausti ha puesto en valor el "talante negociador" de un Gobierno municipal de PNV y PSE-EE "sólido" que, "pese a no necesitar más votos que los de sus socios, ha intensificado los contactos con todos los grupos hasta el último minuto para acabar aprobando enmiendas de todas las formaciones políticas".

Por su parte, el concejal de Gestión Económica y Presupuestaria, Kerman Orbegozo, ha señalado que este presupuesto "prepara recursos para responder a los retos de los próximos años", con el objetivo de que "los donostiarras tengan más posibilidades de desarrollar su proyecto de vida en San Sebastián". "Vivimos un contexto de gran incertidumbre y las instituciones públicas debemos ofrecer estabilidad y previsión", ha defendido.

El edil ha destacado "el incremento de un 8% en Mantenimiento Urbano, hasta los 109,7 millones, destinados a mejorar la limpieza, la recogida de residuos, el mantenimiento de calzadas y parques, el alumbrado de las calles o la conservación". Además, Dbus recibirá una "aportación municipal récord de 38 millones".

Por otro lado, Donostia Kultura recibe una aportación corriente de 28,6 millones de euros (un 3,30% más), y Donostia Kirola, otros 12,3 millones de euros (un 4,25% más). El área de Urbanismo concentra 22.969.442 euros distribuidos entre 2027 y 2030, destacando las actuaciones urbanísticas de Illarra Berri y Txomin Enea II. Por su parte, el Ayuntamiento sigue trabajando en el proyecto donde prevé construir 1.700 viviendas en cuarteles.

En el Programa de Inversiones 2027 y compromisos 2028-2030 de Etxegintza se contemplan 5.318.375 euros en 2027 destinados a alojamientos dotacionales en Alde Zaharra-Kanpandegi y a viviendas protegidas en El Infierno, Illarra, El Diario Vasco, Añorgako Geltokia y otros ámbitos. Asimismo, dentro del área de Proyectos y Obras se incluyen 8.841.831 euros entre 2027 y 2030.

Insausti también ha subrayado que es "el presupuesto más social de la historia, con 45 millones de gasto (+8,91%) para garantizar el bienestar de quienes más lo necesitan y no dejar a nadie atrás". En este capítulo emergen partidas como la ayuda domiciliaria (10,3 millones) o las Ayudas de Emergencia Social (3,9 millones).

Las cuentas recogen 547.500 euros adicionales para el programa Otorduak, para ofrecer 100 comidas más al día, convertidas en itinerarios sociales; y 500.000 euros para acondicionar y amueblar viviendas del escudo social para que ningún donostiarra se quede en la calle.

El alcalde ha destacado que "estas cuentas permiten que más de 18.000 familias, una de cada cuatro, reciban ayuda de los servicios sociales, que más de 3.000 personas reciban atención domiciliaria, que 549 mujeres víctimas de la violencia machista tengan la protección municipal y que más de 400 personas vulnerables reciban comida de nuestros recursos como parte de un itinerario de inserción".

Este aumento del gasto social se debe, en parte, al incremento de precios de distintas prestaciones y a la consolidación del servicio prestado en La Sirena, a lo que se suman inversiones como la renovación del Hogar de personas jubiladas del Centro (973.797 euros), la habilitación del Centro de Servicios Sociales de Bretxa (1.450.000 euros entre 2027 y 2028) y la renovación del edificio de Urgencias Sociales (317.300 euros).

TASA TURÍSTICA

Insausti ha detallado que "los impuestos directos experimentan una subida del 6,54% y en cuanto a los indirectos, por primera vez se incluye el impuesto sobre estancias turísticas", con una estimación de ingresos "5,4 millones de euros, cantidad correspondiente a los tres trimestres que se prevé recaudar durante el ejercicio 2027".

Por su parte, la Segunda Teniente de Alcalde, portavoz del PSE-EE y concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha puesto en valor la marcada "impronta social, progresista y feminista", de estos presupuestos que buscan "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar los servicios públicos y avanzar en la cohesión social". En este contexto, ha subrayado que destinan "más de 23 millones de euros a la vivienda".

"Estos presupuestos no solo mantienen el compromiso municipal, sino que permiten avanzar en proyectos concretos y sumar la colaboración institucional necesaria para dar respuesta a esta necesidad", ha afirmado.

Por otro lado, ha lamentado que los grupos de la oposición hayan optado por presentar enmiendas a la totalidad, porque, a su juicio, "no se puede rechazar de plano un proyecto presupuestario que refuerza los servicios sociales, impulsa el acceso a la vivienda, mejora el mantenimiento de los barrios y genera oportunidades de empleo sin explicar qué alternativa se plantea para San Sebastián".