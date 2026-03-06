Presentación del Festival Lumafest 2026 - DFG

San Sebastián celebrará del 16 al 18 de abril la quinta edición del festival de literatura juvenil LUMAfest!, que reunirá a escritores y escritoras internacionales, nacionales y locales.

El certamen, organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa, se desarrollará en el Convento Santa Teresa de San Sebastián, actual sede de Koldo Mitxelena Kulturunea o el plazo para presentar los trabajos al concurso de microrrelatos organizado dentro del festival permanecerá abierto hasta el 17 de marzo para jóvenes de 14 a 21 años.

La diputada de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha subrayado que "en un momento marcado por la inmediatez y la sobreexposición digital, apostar por la literatura juvenil es apostar por el pensamiento propio, la sensibilidad y la capacidad de imaginar futuros diversos".

Según ha avanzado, esta edición contará con la participación de escritoras como Adrienne Young, Alina Not, Nerea Llanes y Myriam Lejardi. También estarán en LUMAfest! Garazi Albizua, Julen Apella y Leire Ugadi, tres jóvenes escritores vizcaínos que desarrollan su obra literaria en euskara.

Álvarez ha señalado que este festival busca "consolidarse como un lugar de encuentro para la juventud lectora y escritora, así como impulsar la creación de comunidades de jóvenes y fomentar la reflexión y el pensamiento crítico en este colectivo".

"Desde la Diputación queremos seguir acompañando a las y los jóvenes en sus procesos creativos, tendiendo puentes entre autoras de distintos contextos y nuestras propias creadoras, y reforzando también la presencia de la literatura en euskera como parte esencial de nuestra identidad cultural", ha añadido.

El programa de LUMAfest! arrancará el jueves 16 de abril con un taller dirigido a escolares de 3º de la ESO bajo el título 'Irakurketaren ertzak', que tendrá lugar durante las mañanas del 16 y 17 de abril. Las sesiones estarán dirigidas por Galtzagorri Elkartea y en ellas se indagarán nuevas aproximaciones a la lectura, poniendo el foco en la exploración y el juego y activando dinámicas diversas.

La oferta de este taller busca colaboración directa con los centros escolares de Gipuzkoa que tienen alumnado en edades comprendidas entre los 14 y los 21 años.

Durante la tarde del mismo 16 de abril, a las 18.30 horas, se celebrará la entrega de premios de la categoría en euskera del concurso de microrrelatos que se organiza en el marco del festival. Por último, a las 18.45 horas comenzará la grabación en directo del vídeo-podcast 'Ez tramarik, ez amaierarik. Literaturaren etorkizuna eta etorkizuneko literaturak', a cargo del colectivo local Hiru Damatxo en las labores de guionización y producción, y en el que participarán los escritores Garazi Albizua, Julen Apella y Leire Ugadi, tres autores de Bizkaia con obra narrativa y poética.

Los jóvenes charlarán con la periodista Amalia Ibargutxi sobre cómo es escribir y leer en un contexto de pantallas, redes sociales e Inteligencia Atificial, cómo las incorporan en su forma de trabajar, qué libros sembraron sus ganas de escribir o cómo sus obras están atravesadas por lo que les afecta y preocupa como generación.

También se ha programado un vídeo-podcast original en colaboración con Hiru Damatxo. Siguiendo con el programa, el 17 de abril por la mañana volverá a desarrollarse el mismo taller con dos nuevos grupos de escolares, mientras que para la tarde están previstos los encuentros con la autora de best sellers del New York Times y del USA Today Adrienne Young, a las 18.00 horas, y con Alina Not a las 19.15 horas.

La primera presentará su libro 'Ciudad caída', una novedad editorial recién salida del horno, pues su publicación acontecerá apenas unos días antes del festival, el 7 de abril. La segunda hará lo propio con 'Los diez mandamientos de Casey Adams', la primera entrega de la bilogía Liberty Haven, salida al mercado en marzo de este año. Ambas sesiones estarán moderadas por Slawka Grabowska y contarán con una posterior firma de libros. Además, la de Adrienne Young será en inglés, pero contará con traducción al euskara y al castellano.

La última jornada del festival, la del 18 de abril, incluirá un encuentro con la escritora Nerea Llanes a las 18.00 horas y con Myriam Lejardi a las 19.30 horas, ambos moderados nuevamente por Slawka Grabowska. Llanes presentará 'Ocaso' y 'Aurora', mientras que Lejardi traerá a LUMAfest! su último libro, publicado el pasado febrero bajo el título 'Maldita Fortuna'. Los dos encuentros contarán con una posterior firma de libros. Además, a las 19.00 horas se celebrará la entrega de premios de la categoría en castellano del concurso de microrrelatos. El programa completo se podrá consultar próximamente en la página web del festival.

LUMAfest! cuenta con varios colaboradores, como la editorial Elkar, que propone autores y contribuye a los premios del concurso de microrrelatos; o el Gremio de Libreros de Gipuzkoa, que aporta los cuatro bonos de 180 euros para gastar en libros con que el concurso de microrrelatos premia a los autores de los relatos ganadores. Además, en fechas próximas al festival, la librería Ebla de San Sebastián, que provee el punto de venta de libros disponible en la sede del festival, dedicará un rincón para ofrecer visibilidad a las autoras invitadas a esta quinta edición.

Al mismo tiempo, la biblioteca KMK, que durante el cierre de la sede de la calle Urdaneta mantiene su servicio de préstamo en la calle Reyes Católicos, activará la semana previa al festival un punto de interés con novedades literarias del género juvenil en castellano y en euskara.

CONCURSO DE MICRORRELATOS

La diputada foral ha recordado también que el plazo para presentar obras al concurso de microrrelatos para jóvenes de entre 14 y 21 años permanecerá abierto hasta el 17 de marzo. Este año, la consigna del concurso que deben incluir todos los trabajos es 'etorkizuna(k)/futuro(s)'.

Los microrrelatos deben tener un máximo de 240 caracteres y podrán estar escritos en euskara o castellano. La presentación se podrá realizar mediante Instagram, utilizando el hashtag #lumafestibalamikros y citando a @lumafestibala; en X, utilizando el mismo hashtag y citando igualmente a @lumafestibala; o el correo electrónico 'info@lumafestibala.com'.