San Sebastián celebrará de octubre a junio de 2027 el Ciclo Frédéric Chopin con diez conciertos

Archivo - Marta Zabaleta. - DK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los teatros Victoria Eugenia y Principal de San Sebastián celebrarán, de octubre a junio del año que viene, el Ciclo de piano Frédéric Chopin, organizado junto a Donostia Musika, que ofrecerá una decena de conciertos.

Esta iniciativa rendirá homenaje al compositor polaco Frédéric Chopin (Zelazowa Wola, 1810 - Paris, 1849) de la mano de los pianistas Miguel Ituarte, Szymon Nehring, Alfonso Gómez, Jon Urdapilleta, Marta Zabaleta y Judith Jáuregi, que actuarán en el Teatro Victoria Eugenia, y de las jóvenes Sara Perarnaud y Sofía Huerta, que ofrecerán sendos conciertos en el Teatro Principal.

También habrá dos conciertos en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia a cargo de la soprano Sylwia Salamonska-Baczyk, junto a la pianista Teodora Oprisor, y otro dirigido al público infantil de la mano del pianista Samuel Arroyo.

Un abono del ciclo permitirá el acceso a los conciertos de la sala principal del Teatro Victoria Eugenia y del Teatro Principal con un precio de 115 euros. disponible desde el 11 al 16 de septiembre en la web de Donostia Kultura y en la taquillla del Teatro Victoria Eugenia.

Quienes adquieran el abono recibirán un libro sobre Frédéric Chopin de regalo y una entrada para la película 'Chopin Chopin' (2026). Las entradas sueltas se pondrán a la venta el 17 de septiembre a las 11.00 horas.

Previamente, los socios de Donostia Kultura disfrutarán de una preventa especial de 24 horas para adquirir el abono, desde las 11.30 de este jueves, 10 de septiembre, hasta las 11.30 del 11 de septiembre.