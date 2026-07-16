San Sebastián homenajea a 310 personas del sector pesquero jubiladas, con motivo del Día del Carmen

Homenaje a los pescadores jubilados de Gipuzkoa. - KOFRADIA

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cofradías de Gipuzkoa ha rendido homenaje este jueves, Día del Carmen, en San Sebastián a 310 personas jubiladas vinculadas al sector pesquero guipuzcoano. El tradicional Homenaje a la vejez del marino de Gipuzkoa ha premiado, además, de forma simbólica la trayectoria de ocho personas representantes de las diferentes cofradías guipuzcoanas.

La jornada ha contado con el respaldo institucional del alcalde donostiarra, Jon Insausti; la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo; el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue; la directora de Pesca y Acuicultura, Ixone Soroa; y la diputada de Gobernanza de la Diputación foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze.

La jornada ha comenzado a las diez de la mañana en el Ayuntamiento de Donostia con un acto institucional con representación, además de las instituciones, de las Cofradías de Gipuzkoa. Durante el evento se ha rendido un reconocimiento simbólico a ocho personas jubiladas de su trabajo en la mar, representantes de los distintos puertos de Gipuzkoa (Mutriku, Zumaia, Getaria, Orio, Donostia, Pasaia-San Pedro y Hondarribia), así como a las rederas, "figura clave en el sector pesquero".

Insausti ha subrayado "la importancia de la pesca en la sociedad" y ha mostrado su gratitud a los pescadores jubilados que "han comprendido la lengua del mar y han alimentado a nuestros pueblos durante siglos". Además, ha puesto en valor el trabajo de pescadores y rederas que es "no sólo un oficio, sino una forma de vida que construye la identidad de un pueblo". "Su rastro sigue en nuestras calles, en nuestro puerto y en nuestra memoria", ha apuntado.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, ha trasladado su agradecimiento "a todas las personas homenajeadas por el legado que han dejado a los pescadores actuales" y ha asegurado que harán "todo lo posible para seguir trabajando por la continuidad del sector trabajando en sus retos principales".

La entrega del último premio, concedido a la redera homenajeada Maritxu Berasaluze, ha corrido a cargo de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que ha afirmado que "Euskadi tiene mucho que decir como ejemplo para otras flotas de altura y bajura gracias al buen trabajo de nuestros arrantzales, de nuestras rederas y de nuestra industria conservera".

Además, ha destacado el trabajo que está realizando el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para "dar a conocer el sector pesquero artesanal de Euskadi, poniendo en valor el papel fundamental que desempeñan las rederas y el conjunto de las mujeres vinculadas al sector pesquero". El grupo de dantzas Kresala ha puesto punto y final al acto bailando el 'agurra' a todas las personas homenajeadas y asistentes del evento.

A partir de las 11.00 horas la celebración se ha trasladado al muelle donostiarra. Las autoridades han embarcado en el barco Isturiz I para llevar a cabo la tradicional procesión marítima por la Bahía de la Concha con la imagen de la Virgen del Carmen, en un acto organizado por la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen de la capital guipuzcoana. Mientras tanto, las personas jubiladas han disfrutado de un almuerzo marinero en Kofradia-Itsas Etxea.

Después ha tenido lugar una misa en honor a la Virgen del Carmen en la Iglesia de San Pedro del Puerto. La jornada ha concluido con una actuación de danzas tradicionales a cargo del grupo Kresala Taldea, acompañado por la banda de txistularis Hernaniko Leokadisti Txistu Taldea, que han rendido homenaje de nuevo a la gente del mar. Para finalizar el día, las sociedades de Gaztelubide, Aizepe y Aitzaki acogerán a las personas homenajeadas y a representantes del sector.