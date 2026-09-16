San Sebastián impulsa 'Donostia Camina', la hoja de ruta para una ciudad más "caminable, accesible y habitable"

Archivo - Una persona transita por las calles de San Sebastián - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha presentado este miércoles la estrategia peatonal 'Donostia Camina', un documento que establece las líneas de actuación que guiarán las políticas municipales de movilidad peatonal y mejora del espacio público durante los próximos años y que pretende ser la hoja de ruta para una ciudad más "caminable, accesible y habitable".

La concejala de Movilidad y Transporte Sostenible, Olatz Yarza, ha destacado que 'Donostia Camina' supone "una nueva etapa en la transformación de nuestra ciudad hacia un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y saludable".

"Una vez reforzado el sistema de transporte público con la revolución que ha supuesto la infraestructura del Topo y su positivo efecto también en la superficie, ahora llega una fase de la movilidad cuyo objetivo principal es seguir facilitando que caminar sea una de las principales opciones para los desplazamientos cotidianos", ha afirmado.

Yarza ha apuntado, además, que esta nueva estrategia "nos va a ayudar a seguir mejorando la conexión entre barrios, eliminando barreras, recuperando espacio público para las personas y reforzando la calidad ambiental de nuestras calles, haciendo que caminar por nuestra ciudad sea una opción cómoda, segura y atractiva".

Tal y como ha destacado la concejala, "esta hoja de ruta se alinea con los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y permitirá avanzar hacia una ciudad con menos dependencia del vehículo privado, más accesible para todas las edades y más preparada para afrontar los retos climáticos y demográficos del futuro".

La estrategia plantea así una visión de ciudad en la que las personas ocupan "el centro de las decisiones urbanas", impulsando actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial, la calidad ambiental y la conexión entre barrios, así como a crear espacios públicos más agradables y confortables para la convivencia.

La presentación de este plan de futuro se ha realizado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que ha arrancado este miércoles con una jornada de trabajo en la que el Consistorio donostiarra, ha compartido el documento y sus conclusiones con otros municipios vascos de la Red de Ciudades que Caminan, a la que Donostia se adhirió el año pasado.

"CAMINABILIDAD"

La estrategia 'Donostia Camina', que se aprobará a lo largo de las próximas semanas tras el periodo de exposición pública, introduce en la estrategia peatonal un nuevo concepto en el que basa su planteamiento, la caminabilidad.

Se trata de un enfoque de planificación urbana que sitúa a las personas en el centro del diseño de la ciudad, favoreciendo que los desplazamientos cotidianos puedan realizarse a pie "de forma cómoda, segura, accesible y agradable".

Desde el Ayuntamiento donostiarra han explicado que, si bien hasta ahora actuaciones para la mejora de los trayectos a pie "se han simplificado en el imaginario ciudadano como simples peatonalizaciones de calles y plazas o la restricción del tráfico rodado", en los últimos años "ha ganado peso un concepto que plantea una visión más integral, orientada a facilitar que los desplazamientos cotidianos puedan realizarse a pie con mejores redes de conexión entre barrios, eliminar barreras arquitectónicas reforzando la accesibilidad, incrementar la seguridad vial, incorporar más zonas verdes o de arbolado y crear espacios públicos de calidad".

Partiendo de este concepto, se han planteado una serie de medidas para su mejora. La estrategia parte de que actualmente el 56,7% de los desplazamientos internos en San Sebastián se realizan a pie.

Sobre esta base, el Ayuntamiento plantea consolidar una Red Peatonal Principal de 76 kilómetros, ampliada con otros 51 kilómetros de itinerarios complementarios de barrio, para configurar una red de 127 kilómetros que conecte de forma accesible y segura los principales barrios, equipamientos y áreas de actividad de la capital guipuzcoana.

El documento fija además objetivos concretos para 2032, entre ellos alcanzar un 90% de viario accesible para los peatones (especialmente para mayores, infancia y personas con movilidad reducida), reforzar la seguridad vial y aumentar la presencia de arbolado, bancos, fuentes o iluminación y corredores verdes en los itinerarios urbanos.

Uno de los objetivos prioritarios es eliminar barreras urbanas y mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad que actualmente presentan dificultades para los desplazamientos peatonales. La estrategia identifica actuaciones destinadas a reforzar las conexiones entre zonas como Intxaurrondo, Egia, Riberas de Loiola, Aiete, Amara, Altza o Buenavista.

Asimismo, se continuará avanzando en la movilidad vertical mediante nuevos ascensores y otras infraestructuras que permitan superar las dificultades derivadas de la topografía de la ciudad y faciliten una mayor autonomía a miles de personas en su vida cotidiana.

El documento propone también actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad vial de los peatones, revisando cruces, pasos de peatones y sistemas semafóricos, así como profundizando en el modelo de calmado del tráfico "que ha convertido a Donostia en una referencia en movilidad sostenible", han destacado.

Estas medidas contribuirán además a reducir la contaminación acústica y la presencia del tráfico motorizado en determinadas zonas urbanas. Además, 'Donostia Camina' amplía además el concepto de movilidad para incorporar una visión más amplia del espacio público.

La estrategia prevé impulsar entornos más habitables en torno a centros educativos, bibliotecas, equipamientos deportivos, centros de salud, mercados y otros espacios de referencia de los barrios.

El objetivo es que estos lugares se conviertan en espacios de encuentro, convivencia, juego y descanso, fortaleciendo la vida comunitaria y favoreciendo relaciones de proximidad en todos los barrios de la ciudad.