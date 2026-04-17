San Sebastián organiza un dispositivo especial de seguridad por los eventos por la final de Copa

Archivo - Varios aficionados de la Real Sociedad celebran la llegada del equipo a San Sebastián, tras ganar la final de la Copa del Rey, a 4 de abril de 2021, en San Sebastián - Ricardo Larreina/AFP7 - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián, en coordinación con distintas entidades e instituciones, ha diseñado un dispositivo especial para que la ciudad pueda disfrutar con "seguridad y normalidad" de los eventos vinculados a la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad disputará este próximo sábado.

La capital guipuzcoana se prepara así para acoger una jornada de gran ambiente en torno a la Fan Zone de Alderdieder, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el partido, así como para un posible recibimiento institucional al equipo el lunes, en caso de victoria.

Tal y como han detallado desde el Consistorio donostiarra, con motivo de la Fan Zone del sábado, los vehículos con autorización para aparcar en el muelle contarán, entre los días 16 y 21 de abril, con una autorización especial para estacionar en cualquier otro sector de OTA de la ciudad en las mismas condiciones que el sector de destino (no se podrá estacionar en zonas reservadas o de OTA comercial). Esta posibilidad se habilita para dar respuesta a los residentes de la zona que no podrán aparcar en sus espacios habituales.

Esta misma autorización se aplicará a los sectores 1-1 / 1-2 (Centro), ya que el dispositivo imposibilitará el estacionamiento en calle Hernani (en su totalidad), calle Andía (entre Hernani y Garibai), calle Peñaflorida (entre Hernani y Garibai), confluencia entre Garibai - Peñaflorida, calle Garibai (entre Andia y Peñaflorida), calle Legazpi (en su totalidad), y Okendo-Bengoetxea.

En las horas previas a la retransmisión en Alderdieder (alrededor de las 18.00 horas), se restringirá la circulación en función de la afluencia de público en el entorno de Boulevard / calle Hernani hasta la finalización del evento. En caso de una gran afluencia, la restricción podría adelantarse.

Las entradas a los parkings de Alderdieder y Cervantes-Concha tendrán también los accesos restringidos a partir de la misma hora o en función de la afluencia. Asimismo, los recorridos de Dbus por la zona se verán modificados.

POSIBLE RECIBIMIENTO

El importante dispositivo de seguridad que se ha trabajado desde los distintos equipos de gestión de emergencias y que se desplegaría con motivo de un posible recibimiento, en caso de victoria de la Real, conllevaría que el tráfico y la movilidad de la ciudad se vieran afectados a partir de las diez de la mañana del lunes, siempre con el objetivo de garantizar la integridad de las personas que acudieran al evento.

El recorrido de la comitiva del equipo partiría del estadio de Anoeta, y llegaría al Ayuntamiento tras recorrer varias de las calles más importantes de la ciudad. Este recorrido conllevaría importantes afecciones en el tráfico a lo largo del itinerario: Estadio de Anoeta, Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard.

Por lo tanto, en caso de victoria de la Real Sociedad, desde la mañana del domingo no se podrá estacionar en las calles afectadas por el recorrido, y se solicita a la ciudadanía la retirada de sus vehículos de estas zonas antes de la noche del domingo: Avenida de Sancho El Sabio (dirección centro), calle Urbieta (entre San Martín y la confluencia con calle Prim), calle Okendo (entre Avenida de La Libertad hasta calle Bengoetxea), calle Lizarra (carga y descarga), y Manterola.

Desde las 10.00 a las 15.00 horas, se procedería a la colocación del vallado del recorrido y se garantizará la circulación del transporte público y los vehículos autorizados (emergencias, cargas/descargas, residentes, discrecionales, parking) pero el tráfico privado podría verse afectado por cortes intermitentes. Los horarios de estas actuaciones pueden variar dependiendo de la zona.

A partir de las 15.00 horas y hasta la llegada del autobús al Ayuntamiento se producirá el cierre total al tráfico a lo largo de este recorrido y en las calles adyacentes. Se procederá a su apertura gradual una vez vaya avanzando la comitiva, siempre garantizando la seguridad de las personas.

Esta medida afectará también al transporte público, accesos a centros educativos y sociales, servicios discrecionales, parkings, cargas y descargas o tramos de bidegorri.

A partir de las 15.00 horas y hasta la finalización del evento, el Centro de la ciudad (desde la Avenida de la Libertad hasta el Boulevard) permanecerá totalmente cerrado al tráfico, lo que afectará también al transporte público, accesos a centros educativos y sociales, servicios discrecionales, parkings, cargas y descargas o tramos de bidegorri.

Así, se solicita a la ciudadanía y a las personas que pudieran acudir desde otras localidades que, en previsión de una posible celebración, planifiquen sus rutas con antelación, prioricen el transporte a pie o en transporte público, eviten el uso de cualquier tipo de vehículo privado, y utilicen los viales de alta capacidad de la periferia de la ciudad.