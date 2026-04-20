San Sebastián se prepara ya para la celebración del triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey este lunes

Operarios colocando las vallas para el recorrido de la Real Sociedad por San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián se prepara desde primera hora de este lunes para la celebración de la victoria de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey prevista en el Alderdi Eder, a donde se espera que acudan unas 100.000 personas para recibir al equipo txuri-urdin y ya ha empezado la colocación del vallado para el recorrido que hará el autobús realista por el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento donostiarra ha comenzado hacia las diez de la mañana a colocar las vallas, con cortes intermitentes de tráfico, por el recorrido que el equipo realizará, a partir de las seis de la tarde, desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento donostiarra donde será recibido por las autoridades, encabezadas por el lehendakari, Imanol Pradales.

La ciudad luce engalanada con banderas y bufandas txuri-urdin en los balcones, miles de aficionados portan la camiseta de su equipo y muchos escaparates de comercios rinden tributo al equipo txuri-urdin desde antes del encuentro que enfrentó a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid este pasado sábado y en el que se alzó con la Copa que ahora recala en la capital guipuzcoana.

A partir de las tres de la tarde se cerrará al tráfico todo el Centro de la ciudad, desde la Avenida de la Libertad hasta el Boulevard donostiarra, y se espera que miles de personas acompañen al equipo en su recorrido por las centricas calles donostiarras. A medida que la comitiva avance se irá abriendo, gradualmente, el recorrido.

Desde el Consistorio donostiarra han instado a la ciudadanía a desplazarse a pie o utilizar el transporte público, que registrará modificaciones debido al cierre del centro de la ciudad. Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que se mantengan detrás de las vallas colocadas en todo el perímetro del recorrido.

Las mismas fuentes han recordado que no se puede utilizar material pirotécnico en la vía pública. El autobús de la Real Sociedad partirá a las seis del estadio de Anoeta y discurrirá por la avenida de Madrid, Pío XII, avenida Sancho el Sabio, plaza Centenario, calle Urbieta, avenida de la Libertad, calle Okendo y Boulevard hasta el Alderdi Eder.

Habrá un operativo de seguridad coordinado por la Guardia Municipal donostiarra, Ertzaintza y servicios sanitarios (Osakidetza, Cruz Roja y DYA), que pondrá especial foco en la seguridad de los más pequeños debido a las grandes aglomeraciones.

Así, se repartirán pulseras identificativas de forma gratuita para menores y, en caso de extravío, habrá puntos de encuentro en el cruce del Boulevard con la calle Hernani y en la plaza Cervantes. También se colocarán tres pantallas para poder seguir el recibimiento y una zona reservada exclusivamente para personas con movilidad reducida en las proximidades de la terraza del Ayuntamiento.

SEGURIDAD

Un total de 340 efectivos de Ertzaintza y la Guardia Municipal de Donostia-San Sebastián velarán por la seguridad durante la celebración. Por parte de la Ertzaintza serán 250 los efectivos, mientras que por parte de la Guardia Municipal serán 65 los agentes que, junto a 25 agentes de movilidad.

Se espera que la celebración, con recibimiento institucional en el Consistorio a partir de las 19.00 horas, se prolongue hasta las nueve de la noche y se han instalado tres pantallas gigantes, dos en Alderdi Eder y una tercera en la plaza Cervantes, para poder seguirla. Finalizados los actos protocolarios los jugadores realistas bajarán del Ayuntamiento al escenario del Alderdi Eder para celebrar con los aficionados.