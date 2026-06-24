San Sebastián reactiva su plan de medidas para la gestión de la movilidad del verano

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SAN SEBASTIÁN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián va a poner en marcha, un año más, una serie de medidas para regular el tráfico en los meses de verano, con el objetivo de paliar los inconvenientes que se generan en los momentos de mayor afluencia de visitantes ocasionales, dando especial importancia al transporte público y a la red de aparcamientos periféricos de la ciudad.

Según han explicado desde el Consistorio donostiarra, la mejora de los canales de información, una regulación del tráfico "más eficiente y dotada de más recursos", el impulso de los aparcamientos disuasorios o mejoras en los diferentes sistemas de transporte público van a ser un año más las "claves" para ordenar la movilidad de la ciudad en los próximos meses.

Para las personas que decidan acudir a la ciudad en su vehículo privado, San Sebastián cuenta con diversos aparcamientos gratuitos cercanos a las principales vías de entrada, con conexiones al Centro mediante transporte público, generando una importante red de estacionamientos disuasorios.

El aparcamiento de Universidades, situado en paseo de Berio (junto al parking de autocaravanas), estará activo del 11 de julio al 28 de agosto. Cuenta con alrededor de 200 plazas y conecta con el Centro a través del transporte público regular. Tiene una limitación de tiempo de estacionamiento de 24 horas.

El de Igara cuenta con 180 plazas y conexiones directas al transporte púbico a tan solo unos metros. Además, gracias a la colaboración de Donostia Turismo, este espacio tiene una señalización que guía a las personas visitantes a las paradas de autobús una vez estacionado su vehículo. Tiene una limitación de tiempo de estacionamiento de 24 horas.

El aparcamiento de Illunbe cuenta con 494 plazas y está conectado a la plaza Centenario por un autobús lanzadera desde el sábado 11 de julio al lunes 31 de agosto (cada 20 minutos desde las 11.00 hasta las 22.30 horas).

Donostia cuenta también con otras zonas de aparcamiento periféricas y gratuitas en el Parque Tecnológico de Miramon -1.700 plazas y con paradas de las líneas de autobús con más frecuencia de la ciudad- y Parque Empresarial Zuatzu -650 plazas, también conectado al Centro a través de líneas regulares-.

Además, para las personas que acudan a la ciudad desde Iparralde, otra alternativa es el aparcamiento gratuito de Ficoba (Irun) con 900 plazas, que conecta con San Sebastián a través de Euskotren cada 30 minutos.

INFORMACIÓN A TIEMPO REAL

El sistema de información de la situación del tráfico y de las alternativas disponibles al acceso de los vehículos privados al Centro va a volver a ser uno de los puntos en los que el Ayuntamiento centre gran parte de sus esfuerzos.

Así, realizará campañas de comunicación en origen con el objetivo de facilitar la planificación de las personas que tengan necesidad de desplazarse al centro de la ciudad en su vehículo privado.

En Google Maps, Waze y la app Donostia Transport se informará a tiempo real de la situación del tráfico de la ciudad de modo que se puedan tomar las decisiones oportunas antes de adentrarse en las zonas de mayor congestión.

Las pantallas de los termómetros digitales indicarán la ubicación de los aparcamientos disuasorios, información que se reforzará con señales verticales específicas que guiarán la ruta hacia esos aparcamientos desde las entradas a la ciudad.

Asimismo, a través de los paneles de la Diputación Foral y el Gobierno Vasco se señalizarán los aparcamientos disuasorios para dirigir a los vehículos hasta estas zonas de estacionamiento.

REGULACIÓN DEL TRÁFICO

Además de estas medidas informativas, el departamento de Movilidad volverá a aplicar el protocolo de gestión del tráfico llevado a cabo los últimos veranos para los momentos de mayor afluencia de vehículos al Centro.

Se activará cuando se detecte una excesiva carga en las carreteras a través de las cámaras que hay distribuidas en distintos puntos de la ciudad y la información a pie de calle del coordinador del operativo, que se completará con los datos de la ocupación de los parkings subterráneos de la zona.

Una vez puesto en marcha el protocolo, se activarán los puntos de regulación que redirigirán el tráfico hacia otras vías o hacia los aparcamientos periféricos de la ciudad, salvo en los casos de vehículos que necesiten acceder al Centro de forma justificada.

Para la mejor gestión de este protocolo, además de dedicar más recursos a las campañas informativas, el Ayuntamiento ha reforzado la plantilla sumando nuevos Agentes de Movilidad a la campaña de verano.

El Ayuntamiento ha recordado que desde el pasado año Donostia cuenta con una Zona de Bajas Emisiones, que limita el acceso al Centro de la ciudad a los vehículos sin etiqueta ambiental. Las personas que visiten la ciudad deberán consultar los requisitos para poder acceder a la zona a través de www.donostia.eus/zbe.

Los vehículos con matrícula extranjera tienen como requisito indispensable inscribirse en la misma página web antes de su acceso a la zona (solo tendrán autorización aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, al igual que los vehículos registrados en la DGT).

Dbus, por su lado, refuerza su servicio y amplía sus horarios del 23 de junio al 31 de agosto. Los barrios tendrán servicios adicionales con ampliación de horario en las últimas salidas, más servicios búho en fines de semana y vísperas de festivos, servicios especiales para eventos y mayores frecuencias.

Además, San Sebastián cuenta con un servicio de bicicleta pública que llega a casi todos los puntos de la ciudad. Además de sus tarifas ordinarias, Dbizi cuenta con un abono ocasional que cuesta 6 euros, tiene una duración de 30 días y un precio por viaje de menos de 30 minutos de entre 0,45 y 0,95 euros. Para las personas que cuentan con su propia bicicleta, el Ayuntamiento ha habilitado un verano más alrededor de 200 plazas temporales de aparcabicis que reforzarán las cerca de 8.400 permanentes.

Finalmente, las autocaravanas tienen aparcamiento gratuito en Illunbe con alrededor de 45 plazas y los servicios necesarios para estos vehículos. Tiene una limitación de estancia de 72 horas y estará conectado con el Centro cada 20 minutos a través del servicio lanzadera de Dbus (del 12 de julio al 31 de agosto). El aparcamiento de Berio tiene con una tarifa de 7,60 euros en temporada alta y una estancia máxima de 72 horas.