San Sebastián recordará el sábado con una placa al coronel del Ejército asesinado por ETA Luis García Lozano

Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián recordará este sábado, con la colocación de una placa en el Paseo de los Fueros, a Luis García Lozano, coronel del Ejército de Tierra víctima de ETA hace 35 años.

En rueda de prensa, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha señalado que el Consistorio colocará el sábado, a la altura del número 4 del Paseo de los Fueros, a las 12.00 horas, una placa en memoria de García Lozano.

Con este acto sumarán 38 las placas que el Ayuntamiento ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para "dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política".

Como en otras ocasiones, se rendirá "un sencillo homenaje de reconocimiento" a esta víctima de la banda terrorista, en el que participarán el alcalde donostiarra, representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de la víctima.

Luis García Lozano, de 56 años, natural de Cetina (Zaragoza), vecino de Amara y padre de cinco hijos, era coronel del Ejército de Tierra y Gobernador Militar de Guipúzcoa en funciones.

El 2 de enero de 1991 regresaba a mediodía a su casa desde su trabajo en la sede del Gobierno Militar y viajaba en su coche oficial. Al detenerse el vehículo en un semáforo en rojo en el cruce de la calle Etxaide y el paseo de los Fueros, dos miembros de ETA encapuchados le dispararon con metralletas y murió en el acto.

De esta manera, el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana continúa desarrollando esta iniciativa para "recuperar la memoria y visibilización en el espacio público de aquellas víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en nuestra ciudad".

Hasta el momento, se han colocado 37 placas en homenaje a 29 víctimas de ETA, a tres de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, a una del DRIL, a otra del Batallón Vasco Español y a tres por acción policial.