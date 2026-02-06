San Sebastián recuperará su procesión de Semana Santa, que no se celebra desde la década de los 70

Paso de procesión de Semana Santa en San Sebastián. - DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián recuperará este año su procesión de Semana Santa, que no se celebraba desde la década de los 70, según ha informado la Diócesis donostiarra. Un grupo de mujeres y hombres de la capital guipuzcoana de diversas edades lleva meses trabajando en la organización de esta celebración religiosa.

Desde la Diócesis de San Sebastián han informado de que los promotores son "personas provenientes de diferentes barrios, edades y ámbitos sociales de la ciudad que echaban en falta esta celebración religiosa", por lo que decidieron "juntarse y explorar la posibilidad de llevarlo a cabo de nuevo" en la capital guipuzcoana.

La Diócesis ha recordado que en San Sebastián, como en todos los pueblos de Gipuzkoa, se celebraron procesiones de Semana Santa durante siglos. "Ya en el siglo XVI, una procesión recorría las calles de la Parte Vieja donostiarra", han señalado las mismas fuentes, que han explicado que "al construirse el ensanche de la ciudad y en él la parroquia del Buen Pastor, surgió en 1927 la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno".

Desde la Diócesis han señalado que "con el paso del tiempo y los cambios sociales, estas procesiones dejaron de celebrarse en la ciudad en la década de los 70". La junta organizadora considera que, en la actualidad, "a pesar de la secularización, existe en nuestra sociedad un renacido interés por la religiosidad popular".

El primer paso de la entidad fue ponerse en contacto con el párroco del Buen Pastor, quien acogió la iniciativa "con interés" y proporcionó a este grupo de laicos "todas las facilidades para volver a constituir la Cofradía".

La procesión saldrá el Viernes Santo, 3 de abril, a las 20.30 horas desde la catedral del Buen Pastor "con las imágenes de Jesús Nazareno, el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad". La iniciativa de la recuperación de la procesión se anunció el pasado domingo en todas las misas y se repartió un folleto informativo.

En este sentido, los organizadores han indicado que ya han recibido "más de un centenar de inscripciones" y han invitado a la ciudadanía a participar. El 20 de febrero tendrá lugar una asamblea para distribuir funciones a la que se invitará a todas las personas interesadas que se inscriban mediante el formulario disponible en la web 'catedraldelbuenpastor.org' o en la sacristía de la catedral.