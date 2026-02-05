Sánchez anuncia ayudas de 40 millones a autónomos y pequeñas empresas para adquirir vehículos electrificados

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ayuda de movilidad eléctrica, dotada con 40 millones, para autónomos y pequeñas empresas, así como el lanzamiento de una gran convocatoria de innovación abierta sobre seguridad, defensa y tecnologías de doble uso.

Sánchez ha realizado estos anuncios en el marco de la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria celebrado en Bilbao, donde también ha adelantado que este viernes abrirán la segunda convocatoria de la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada con 330 millones y con hasta cinco años para ejecutar proyectos.

El presidente del Gobierno, que ha indicado que el próximo Congreso Nacional de Industria se celebrará en Avilés (Asturias), ha puesto en valor que la semana pasada el FMI haya dicho que España "acaba de entrar en el club de las economías de los 2 billones de dólares". "Aspiramos a regresar al club que nunca debimos abandonar, el de las economías donde la industria aporte el 20% del PIB. Vamos por el buen camino", ha dicho

Pedro Sánchez ha indicado que han "dejado atrás" la reconversión industrial para emprender la "reconstrucción industrial" del país. El presidente ha explicado que seguirán "desplegando una política industrial en colaboración con la empresa que responda a grandes objetivos alineados "con la estrategia y agenda de competitividad a nivel europeo", entre ellos, reforzar la competitividad de las empresas.

También ha destacado la importancia de abrir nuevos mercados y establecer relaciones comerciales como puede ser con los países de Mercosur o con India, tras los recientes acuerdos.

AYUDAS

Asimismo, ha abogado por "apoyar a quienes sostienen el tejido productivo en su forma más cotidiana", los autónomos y pymes y ha anunciado una nueva línea de ayudas.

"Vamos a poner en marcha una nueva ayuda a la movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas, dotada de 40 millones para la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting. Podrán beneficiarse las empresa de menos de diez empleados con importes que pueden llegar hasta los 7.500 euros", ha precisado.

Sánchez ha asegurado que la apuesta de su Gobierno por la electrificación "es clara y rotunda", y no dará "un paso atrás" porque se gana en competitividad y contribuye "a la mitigación de uno de los grandes retos que tiene la humanidad como es la emergencia climática".

Tal como ha resaltado, el segundo "gran objetivo" de la política industrial "es seguir promoviendo la transición climática como un auténtico motor de productividad y prosperidad".

"Mientras otros, por desgracia, se están borrando del pacto verde para satisfacer intereses políticos de unos negacionistas, que claramente están en consolidar un status quo que ya no es el del siglo XXI, la mayoría de las empresas de nuestro país y el Gobierno quieren seguir ampliando toda esa transformación energética verde, y defender las energías renovables y la descarbonización", ha dicho.

Tras haber luchado en su momento en Europa por la 'solución ibérica', ha precisado que ahora las renovables, que ya representan el 57% de la generación eléctrica, la electricidad en España es un 20% más barata que la media del continente, mientras que la inflación ha caído a mínimos de 10 meses".

"Pero queremos ir más allá. Esta misma semana hemos puesto en marcha un proceso para impulsar la energía eólica marina, especialmente la eólica flotante. Nuestro objetivo es ambicioso, de llegar a producir entre 1 y 3 gigas en 2030", ha indicado.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

En su intervención, ha defendido también que la política industrial en España debe contribuir a la autonomía estratégica europea, y cree que hay "mucho que hacer a escala europea" y canalizar recursos hacia la innovación y la economía productiva del continente.

Pedro Sánchez ha incidido en que lo que está "pasando al otro lado del Atlántico" es "probablemente" el "toque de atención" que se necesitaba para "tomar las riendas del futuro".

"La mejor manera de reforzar hoy ese vínculo atlántico es reforzar el pilar europeo. Y eso es más autonomía estratégica y más capacidad de decisión de manera autónoma respecto a los intereses que, legítimamente, puede tener otra gran economía, en este caso, Estados Unidos", ha agregado.

SEGURIDAD Y DEFENSA

Según ha manifestado, lo tienen que hacer en todos los ámbitos, también en el de Seguridad y Defensa, pero cree que se necesita ampliar ese concepto de la defensa, incorporar la seguridad, apostar por la inversión en "material de doble uso" y, por tanto, garantizar esa seguridad "de una manera mucho más omnicoprensiva que solo desde el punto de vista de la defensa".

Tras asegurar que, gracias a su Gobierno, España ya ha alcanzado el 2% del PIB en presupuesto en defensa y en seguridad, ha apuntado que se está creando "ecosistema" y ayudando a que las industrias españolas y también las vascas "puedan escalar y lograr ese músculo para competir con otras muchas europeas".

"De esta forma, la inversión en seguridad y en defensa lo que está haciendo es revertir en el conjunto de la sociedad", ha añadido Sánchez, que ha defendido "financiar ese bien público que es la seguridad y la defensa europea con recursos comunes".

CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ABIERTA

El presidente del Gobierno ha señalado también que quieren "ir más allá" y en los próximos días van a lanzar "un desafío sin precedentes" en España y es una "gran convocatoria de innovación abierta", que va a estar liderada por la Escuela de Organización Industrial, junto al CDTI.

"Este gran hackatón nacional busca atraer el conocimiento y la investigación que nace de nuestras universidades, de nuestros centros tecnológicos junto al talento disruptivo de nuestras start-ups, combinando eso con la capacidad de nuestra industria para abordar retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, de la defensa o de las tecnologías de doble uso", ha remarcado.

Por tanto, ha invitado a convertir ese "ingenio en soluciones" y ser "arquitectos de una España más segura, que tiene que ser más resiliente, más soberana desde el punto de vista tecnológico" porque la autonomía estratégica abierta consiste en reforzar capacidades propias en "los ámbitos más críticos" para reducir "vulnerabilidades y dependencias" que son "mucho más peligrosas, complejas y preocupantes" de lo que se podía pensar.

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, ha hecho alusión a los fondos Next Generation y ha puesto en valor la gestión que han hecho para transformar el tejido productivo e impulsar la reconstrucción industrial, tras haber recibido desde 2021 más de 100.000 millones de euros. "Y lo que queremos es que no finalice en diciembre de 2026, que es cuando finaliza la recepción de estos fondos europeos", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que tendrán que ver cómo seguir movilizando esos recursos europeos, y ha indicado que España va a seguir trabajando para que se pueda continuar con fondos Next, "también vinculados, por qué no, con la seguridad y la defensa del continente".

Además, ha añadido que el anunciado fondo España Crece servirá para dar continuidad a esos fondos Next y canalizará recursos para que ningún proyecto transformador se quede en el camino" porque, según ha apuntado, hay "obligación" de culminar la reconstrucción industrial.

"Tenemos la capacidad y los recursos para hacerlo, y si lo conseguimos, nada ni nadie nos podrá derribar. Hoy más que nunca hay que ser europeístas y hoy más que nunca, por supuesto, eso implica una reforma profunda de Europa, pero creer en Europa, porque creer en Europa es creer también en las capacidades de Euskadi y del conjunto del país", ha manifestado.