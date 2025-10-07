Sánchez defiende "la valentía" de sus medidas contra la corrupción frente quienes "la tapan y silencian"

Pedro Sánchez e Imanol Pradales, participan en la jornada inaugural la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto en Vitoria.- CARLOS GONZÁLEZ/EUROPA PRESS



Avisa, en una cumbre internacional en Vitoria, de la necesidad de "dar la batalla" ante quienes "desprecian" democracia y libertades

VITORIA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido "la valentía" con la que su Ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción frente a quienes la "tapan y silencian", en alusión a la puesta en marcha de un nuevo Portal de Transparencia y de diversas medidas para incrementar los controles en la contratación pública.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en la 'Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto 2025 (OGP)', que esta semana se celebra en Vitoria-Gasteiz, en la que ha alertado sobre la necesidad de "dar la batalla" ante quienes "desprecian profundamente" la democracia, los derechos y las libertades.

El presidente del Gobierno ha destacado la importancia de reforzar las medidas de transparencia y contra la corrupción para combatir la "desafección" de los ciudadanos hacia las instituciones, sobre la que ha recordado que es "una las principales razones que explican el retroceso en la democracia en todos los países".

Pedro Sánchez ha afirmado que, aunque "no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción". Esto, según ha añadido, implica "responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión; y no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos".

En este sentido, ha anunciado "el próximo lanzamiento del nuevo Portal de Transparencia" de la Administración General del Estado, con el fin de hacer de este espacio "una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente".

AGENDAS Y CUENTAS PÚBLICAS

A través de esta herramienta --ha explicado-- "cualquier ciudadano y ciudadana" podrá consultar de forma sencilla, también actualizada, las agendas de los altos cargos, los viajes oficiales, así como las cuentas públicas de todas las entidades públicas.

A su vez, el lanzamiento de este nuevo instrumento implicará, según ha dicho, "una transformación profunda de lo que hoy es la forma de contratación del sector público", a través de "la plena incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos". Además, ha explicado que todo ello permitirá "detectar patrones irregulares de posibles fraudes y evolucionar hacia un auténtico modelo de supervisión estructural".

Sánchez ha subrayado que este es "un cambio profundo, a la vez que imprescindible", ya que "la contratación pública, para tener la mejor de las garantías", ha de contar con sistemas de "vigilancia" que han de ser "abiertos, inteligentes y compartidos".

El presidente del Gobierno ha destacado "el profundo vínculo que une los valores de integridad y transparencia con la democracia". En este sentido, ha señalado que este vínculo "es lo suficientemente importante como para que todas las instituciones de un país como España, se sientan interpeladas".

De esa forma, ha precisado que este es un ámbito en el que se han de involucrar "desde el más pequeño de nuestros más de 8.000 municipios, a las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y por supuesto a la Administración General del Estado y al Gobierno de España". También ha apelado a la implicación de "todas las fuerzas parlamentarias" y del sector privado.

"Solo así podremos avanzar hacia una nueva gobernanza mucho más accesible, mucho más transparente y, en consecuencia, democrática", ha afirmado, para precisar a continuación que este es un compromiso en el que su gobierno seguirá trabajando "sin retrocesos, sin rodeos, sin excusas".

En su intervención, también ha reivindicado el "multilateralismo" frente a aquellos que en el contexto actual han optado por "darle la espalda". En este sentido, ha advertido de que "la promoción de una gobernanza responsable, participativa, transparente, nunca ha sido más importante que en estos tiempos que vivimos".

"DEMOCRACIAS ATACADAS"

Sánchez ha manifestado que "un gobierno abierto, responsable, participativo y transparente es la mejor herramienta para poder defender la democracia". El presidente del Ejecutivo ha añadido que esta es una reflexión "especialmente necesaria hoy, cuando nuestras democracias están siendo atacadas, y no solo desde fuera, sino también desde dentro".

"Por primera vez en décadas, la democracia retrocede en lugar de avanzar en el mundo, y lo hace no solo a manos de esos enemigos externos que siempre han visto en ella una amenaza para su propio poder autocrático, sino de fuerzas internas que no pueden disimular su desprecio profundo por lo que representa la democracia y el Estado de Derecho, por las libertades ciudadanas y por las conquistas sociales", ha denunciado.

También ha indicado que "hay quien habla de una suerte de fatiga democrática para explicar los recortes, los retrocesos en materia de libertades que vemos en muchos países". Esta es, a su juicio, una realidad frente a la que hay que "dar la batalla" con un "arma poderosas" como la que representa "un gobierno más abierto a los ciudadanos y ciudadanas".

Tras destacar la necesidad de profundizar en la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura institucional, ha afirmado que en el Consejo de Ministros de este martes se han aprobado "dos iniciativas clave" para avanzar en estos objetivos.

Una de ellas es el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, sobre el que ha explicado que se enmarca en los planes de acción por la democracia y la lucha contra la corrupción impulsados por el Ejecutivo.

La ley --ha explicado-- integrará en un único texto legal las "cuatro dimensiones fundamentales" que conforman el gobierno abierto, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.

SANCIONES

De esa forma, ha afirmado que el anteproyecto incrementará la obligación de transparencia a más colectivos; reforzará la publicidad activa, incluyendo las agendas institucionales; consolidará el derecho de acceso a la información pública y la asistencia directa al ciudadano ; y establecerá un régimen sancionador "claro", con capacidad para imponer multas en caso de incumplimiento.

A su vez, a través de esta ley se pretende "reforzar la cultura de la ética pública" con un plan específico para, entre otras medidas, formar al personal de las administraciones públicas en el sistema de "integridad" de la Administración General del Estado.

Pedro Sánchez ha manifestado que también se crearán "nuevas herramientas innovadoras para impulsar la participación ciudadana", como las auditorías ciudadanas, o los pactos de integridad en los procesos de contratación pública.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

La ley, tal como ha remarcado, supondrá "un antes y un después" en materia de "rendición de cuentas", un compromiso que "no es una opción", sino una "obligación" que se enmarca en "la triple tarea de explicar, justificar y rectificar aquello que no se hace convenientemente".

"Esta ley va a marcar un antes y un después, porque no se limita a declarar principios, sino que establece mecanismos para su cumplimiento y sitúa la acción del gobierno bajo controles que implican consecuencias claras", ha añadido.