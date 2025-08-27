El Santuario de Estíbaliz (Álava) acogerá un encuentro para impulsar la acogida e integración de migrantes

La cita será el 14 de septiembre para abordar la realidad de estas personas en la zona norte de España

VITORIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de los departamentos diocesanos de Migrantes y Refugiados de las diócesis vascas, junto con la de Navarra y La Rioja, se citarán el próximo 14 de septiembre en el Santuario alavés de Estíbaliz para abordar esta realidad y las diferentes situaciones y problemáticas por las que atraviesan muchas personas extranjeras que llegan a esta zona norte de España.

En una nota, la Diócesis de Vitoria ha explicado que el encuentro se celebrará bajo el lema 'Migrantes: tejiendo esperanza - Migratzaileak: Itxaropena ehuntzen' y ha animado a sumarse a todas las personas que quieran conocer la labor que hacen estas delegaciones.

Según ha indicado, no sólo está pensado para que acudan personas migradas y quienes les acompañan día a día desde diferentes servicios, proyectos y ámbitos existentes, sino todo laico, sacerdote, consagrado, y familias de todo tipo y condición para "sensibilizarse y conocer los rostros de quienes llegan de otras latitudes".

El objetivo es abordar "la fotografía actual de las personas que migran a nuestro país, así como los refugiados que buscan llegar a nuestro suelo". Además, esta cita quiere ser una jornada lúdica e intercultural, donde se mezclen lenguas y tradiciones que conviven en estos territorios, reforzando "la riqueza que supone el intercambio y la convivencia intercultural", ha apuntado.

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, participará en esta cita como anfitrión y también en calidad de responsable del área de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española de 2020 a 2024, donde aportará su visión, tras estos cuatro años al frente de esta responsabilidad.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la acogida que las hermanas peregrinas de Estíbaliz tienen preparada para todos los asistentes en la Puerta Speciosa de este templo mariano, joya del románico vasco.

Tras ello, será turno de un intercambio de ideas y análisis de la situación actual de las personas migrantes. A las 12.30 horas comenzará la misa en el Centro de Acogida de Peregrinos y, a las 14.00 horas, habrá una comida popular amenizada por música africana y latinoamericana.

ACOGIDA E INCLUSIÓN

Posteriormente, se emitirán unas reflexiones finales sobre esta jornada y, a las 18.00 horas, finalizará este encuentro donde "la mirada y el corazón se han fijado en la acogida, la inclusión y la esperanza que brotan del Evangelio y que están abiertas a todas las personas, especialmente a aquellas que huyen por necesidad de sus lugares de origen en busca de un futuro mejor".

Esta iniciativa esta abierta a todas las personas que quieran participar y, para ello, los organizadores han habilitado autobuses desde Vitoria-Gasteiz para poder ir a Estíbaliz, reservando antes del 7 de septiembre en el teléfono 650 186 518 o escribiendo al correo electrónico info@diocesisvitoria.org.