Santurtzi abre la inscripción para los talleres del Aula de Empoderamiento Feminista

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento vizcaíno de Santurtzi ha abierto el plazo de inscripción para los talleres que ofrecerá dentro de la programación del Aula de Empoderamiento Feminista, "un espacio de encuentro entre mujeres diversas dirigido a potenciar el empoderamiento e impulsar su participación política y social, con el fin de crear una sociedad más justa y feminista".

Según ha explicado la concejala de Acción Social, Ixone Andreu, durante la presentación de la programación, con este espacio se busca que "las mujeres tengan la oportunidad de encontrarse, organizarse y desarrollarse en todos los aspectos de la vida". Se trata de ofrecer "herramientas para hacer un análisis del mundo desde un enfoque feminista y poder hacer frente a todas las desigualdades".

Se impartirán seis talleres y una charla abierta en diferentes puntos del municipio. Entre los talleres, 'Yo también reparo' tendrá como objetivo "perder el miedo a hacer reparaciones básicas y romper los estereotipos de género y ganar autonomía".

En 'Crea, conecta y moldea', se animará a las participantes a explorar el modelado en arcilla polimérica "como una forma de expresión artística que fomente la diversidad, la inclusión y la equidad de género".

Uno de los talleres se impartirá en euskera bajo el título 'Ama sarea: sabeletik mundura tailerra' y diseñado como un "espacio libre y seguro para compartir entre madres creando red". Por su parte, 'Érase una vez el matriarcado vasco' permitirá "conocer cuál es la realidad, la pasada y la presente".

También se ofrecerá 'Teatro feminista 8M', en el que las mujeres participantes "ensayarán para romper con el miedo a hablar en público, para aprender a actuar, disfrutar, conocer y conocernos, empoderarnos y el 8 de marzo tomar la calle en una actuación teatral grupal" en el acto que tendrá lugar con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha avanzado el Ayuntamiento.

En colaboración con Osakidetza, se realizará un taller gratuito dirigido a mujeres a partir de 40 años con el título 'Lo que no nos contaron de climaterio'.

La inscripción a los talleres, abierta a mujeres mayores de 14 años, se puede realizar hasta el próximo día 25 en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) o a través de la web municipal.

Por otro lado, Erlauntza-Grupo de Mujeres Corredoras ofrecerá una charla sobre nutrición femenina el próximo 21 de enero a las 18.30 horas en la Casa Torre.