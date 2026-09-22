Santurtzi amplía a diez las estaciones de BizkaiBizi con tres nuevos puntos en Kabiezes, Pedro Icaza y la Sardinera

Nueva estación de BizkaiBizi junto al polideportivos de Kabiezes, en Santurtzi. - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ha ampliado a diez las estaciones del servicio de bicicletas eléctrica de BizkaiBizi en el municipio, con tres nuevos puntos de anclaje ubicados en el polideportivo de Kabiezes, Pedro Icaza y el paseo de la Sardinera.

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha destacado que "esta ampliación responde a una demanda de las personas usuarias y nos permite acercar el servicio a más barrios y zonas del municipio". Contar con más estaciones y bicicletas, ha asegurado, "facilita que cada vez más personas puedan incorporar este medio de transporte a sus desplazamientos habituales de una manera cómoda, accesible y sostenible".

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado también la importancia de seguir ampliando las alternativas de movilidad dentro del municipio. En ese sentido, ha dicho que quieren "seguir avanzando hacia un modelo de movilidad en el que las personas tengan diferentes opciones para desplazarse de forma ágil y sostenible".

La bicicleta eléctrica, ha indicado, es "una alternativa especialmente interesante para los desplazamientos cotidianos y, además, contribuye a reducir el uso del vehículo privado y las emisiones".

Las nuevas ubicaciones permitirán mejorar la cobertura del servicio y facilitar la conexión entre distintos puntos de Santurtzi, favoreciendo además la intermodalidad con otros medios de transporte público, ha destacado.

"Seguimos trabajando para que Santurtzi sea un municipio más conectado, accesible y respetuoso con el medio ambiente. Animamos a la ciudadanía a utilizar BizkaiBizi y a aprovechar esta ampliación del servicio, porque cada desplazamiento que hacemos de una manera más sostenible es también una contribución a la calidad de vida de nuestro municipio", ha remarcado Carrocera.

Con esta actuación, ha resaltado la alcaldesa, el Ayuntamiento de Santurtzi "refuerza su compromiso con una movilidad sostenible y accesible, ampliando las opciones de transporte disponibles para la ciudadanía y fomentando alternativas al vehículo privado".