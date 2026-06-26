Santurtzi cree que nada apunta hasta ahora a actuación incorrecta en la muerte de un varón tras la intervención policial

SANTURTZI, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ha expresado su compromiso a "esclarecer lo sucedido" en relación a la muerte de un hombre días después de ser reducido por agentes de la Policía Municipal en una actuación desarrollada "en un contexto complejo". El caso ya se ha trasladado a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca y colaborará con todas las investigaciones sin eludir "ninguna responsabilidad si se deriva alguna", si bien "nada de la información recabada hasta el momento" indica que haya habido "una actuación incorrecta".

En una rueda de prensa, el concejal de Seguridad, Imanol Urrutxua, ha expresado las condolencias del Consistorio a la familia del fallecido y ha subrayado que, ante "la gravedad de lo ocurrido" y por "respeto a la familia y a los agentes", es "imprescindible que todo se analice con el máximo rigor".

Según ha explicado, la actuación se produjo en "un contexto complejo" tras producirse "agresiones de la vía pública" y con varios agentes heridos. El Ayuntamiento ha trasladado a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca y se ha comprometido a "colaborar de manera total y transparente" con todas las investigaciones que se lleven a cabo, sino "prejuzgar los hechos" ni "eludir ninguna responsabilidad si de las investigaciones se derivan alguna".

Tras reiterar el compromiso de los responsables municipales a "esclarecer lo sucedido con todas las garantías", ha indicado que "nada de la información recabada hasta el momento" indica que haya habido "una actuación incorrecta", pero "se debe esperar a la investigación para sacar conclusiones".

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