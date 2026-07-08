Santurtzi pone en marcha una campaña de prevención e intervención contra la violencia machista para fiestas de El Carmen

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi, a través del Servicio de Igualdad, ha puesto en marcha la campaña "Berdintasunik gabe, jairik ez", para la prevención, sensibilización e intervención contra la violencia machista de cara a las fiestas de El Carmen.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha explicado que este año van a llevar a cabo nuevamente una campaña en la que "la atención sea la base y ninguna persona se sienta desprotegida ante una agresión machista".

Según ha destacado, el trabajo multidisciplinar entre diferentes áreas del ayuntamiento "ha sido primordial para trabajar sobre la garantía de unas fiestas seguras para todas".

En cuanto a las acciones que se van a llevar a cabo en esta campaña, la alcaldesa ha destacado el equipo de educación en calle, dirigido a la sensibilización de la población en materia de violencias machistas (violencia contras las mujeres y LGTBI).

El personal educador de calle desarrollará actuaciones de sensibilización, información y prevención en el contexto de las fiestas municipales, mediante intervenciones itinerantes dirigidas a la población. El equipo trabajará en horario nocturno, previamente a la apertura del Puntu morea y la zona de intervención será Bolintxis, el puerto pesquero, trasera del puerto pesquero y los pantalanes, entre otras.

Al igual que el año pasado, se instalará durante nueve días un 'puntu morea' de atención a posibles situaciones de violencia machista en el edificio de Capitanía (Paseo Lehendakari Agirre), con acceso mediante la parte trasera del mismo. Además de con una lona, el espacio también estará identificado por luces blancas y moradas.

En este espacio habrá dos trabajadoras con formación en materia de igualdad y/o prevención de la violencia machista que realizarán diversas funciones como las de concienciación, intervención, ayuda emocional, derivación y coordinación con recursos municipales, policiales y forales.

La alcaldesa ha recordado que todas estas acciones se desarrollarán en estrecha de colaboración y coordinación con el Servicio de Igualdad municipal con el que se tendrá una coordinación diaria.

Desde el Servicio de Igualdad se han mantenido reuniones previas y se realizarán posteriores con la empresa que desarrollará el servicio", ha explicado Carrocera.

Además, este viernes, 10 de julio, por la mañana se repartirán a las txosnas y 50 bares del centro los carteles informativos del Puntu Morea y se pondrán más en el recinto festivo. Por otro lado, se repartirán 4.000 pulseras con el lema "Berdintasun gabe, jairik ez" y, por primera vez, se va a otorgar un premio a la "mejor pegatina feminista y diversa".