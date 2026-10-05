Santurtzi proyecta la reconstrucción de la marquesina del campo municipal de San Jorge con una nueva estructura

Campo municipal de fútbol de Santurtzi - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) ha elaborado el proyecto de reconstrucción de la marquesina del campo municipal de San Jorge, en el que entrena y juega el Club Santurtzi, con el objetivo de recuperar la cubierta del graderío y dotar a esta instalación deportiva de una nueva estructura adaptada a las condiciones técnicas y de seguridad actuales.

El proyecto, redactado en septiembre de 2026, contempla un presupuesto base de licitación de 188.870,57 euros, y define las actuaciones necesarias para la reconstrucción de la cubierta, así como la mejora de sus instalaciones asociadas.

La actuación da continuidad al proceso iniciado tras el colapso de parte de la marquesina el 8 de febrero de 2024, como consecuencia de unas rachas de viento excepcionales.

Tras el incidente, el Ayuntamiento llevó a cabo los trabajos necesarios para retirar los elementos afectados y liberar el vial trasero, además de encargar un informe técnico para analizar el estado de la estructura y determinar las actuaciones necesarias.

La solución proyectada mantiene la apuesta por una estructura principal de madera, pero incorpora nuevos criterios de diseño, entre ellos la consideración de los vientos extremos en el dimensionamiento de la estructura y la continuidad visual de la cubierta y sus instalaciones.

La nueva marquesina estará formada por siete vigas principales de madera de directriz curva y sección variable, junto con viguetas transversales y tirantes para mejorar el comportamiento de la estructura frente a las acciones transversales. Las nuevas vigas se apoyarán sobre los perfiles metálicos existentes, según ha explicado el consistorio.

Asimismo, el proyecto incorpora medidas específicas de protección y un plan de mantenimiento periódico, que contempla revisiones, mediciones de humedad y aplicación de productos protectores de la madera.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES

Además de la reconstrucción de la estructura, el proyecto contempla la recuperación de los sistemas asociados a la marquesina. En materia de recogida de aguas pluviales, se instalará un nuevo canalón de acero y bajantes cada dos vanos, manteniendo la imagen de la cubierta existente.

También se renovará y ampliará el alumbrado, con luminarias de la misma tipología que las existentes y se ampliará la instalación de megafonía para cubrir la zona correspondiente a la marquesina reconstruida.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Santurtzi avanza en la recuperación de una infraestructura vinculada a la actividad deportiva del club de fútbol Santurtzi, con una solución que "mantiene la configuración general de la marquesina y, al mismo tiempo, incorpora criterios técnicos y de seguridad adaptados a las condiciones actuales".