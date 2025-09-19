Santurzine homenajeará a Javier Gurruchaga con el Premio Serantes

El preestreno de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, inaugurará la decimotercera edición del certamen

El Festival de Cortometrajes de Santurtzi, Santurzine, entregará el Premio Serantes de su decimotercera edición al músico y actor Javier Gurruchaga (San Sebastián, 1958) durante la gala de clausura que se celebrará el próximo 1 de noviembre.

Con este galardón, la organización del certamen santurtziarra quiere reivindicar "la versatilidad y trayectoria de Gurruchaga, capaz de transgredir diferentes géneros artísticos en sus proyectos para el cine, la música y la televisión".

Conocido, principalmente, por su medio siglo al frente de la Orquesta Mondragón y por sus icónicas apariciones en emblemáticos programas de televisión como La bola de cristal y Viaje con nosotros, Gurruchaga cuenta con medio centenar de intervenciones en películas, cortometrajes y series en su haber, así como dos nominaciones a los premios Goya, dos Fotogramas de Plata y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Su debut cinematográfico se remonta a 1982 con el filme 'Bésame, tonta', escrito por Rafael Azcona y que protagoniza junto al resto de integrantes de la Orquesta Mondragón. Dos años después, tras el éxito de La bola de cristal, Pedro Almodóvar le otorgó un pequeño papel en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' y, durante el resto de la década de los 80 continuó compaginando su carrera musical con películas como 'La vida alegre', de Fernando Colomo; 'Berlín Blues', de Ricardo Franco; 'Si te dicen que caí', de Vicente Aranda; y 'El baile del pato', de Manuel Iborra.

Su presencia en la gran pantalla se acentuó a comienzos de los 90 con 'El rey pasmado', de Imanol Uribe, por la que fue nominado al premio Goya al Mejor Actor de Reparto; y 'Tirano Banderas', de José Luis García Sánchez, su segunda nominación. Continuó, entre otras, con la participación en el último largometraje de Luis García Berlanga, 'París-Tombuctú', en 1999.

Con el nuevo siglo, Gurruchaga apareció en títulos como 'Manolito Gafotas', '¡Mola ser jefe!', 'Leyenda de fuego', 'Vivancos 3', 'Perfecto amor equivocado', 'R2 y el caso del cadáver sin cabeza' o 'Cantinflas'. En los últimos años, ha colaborado con el cineasta Nacho Vigalondo en las series 'Historias para no dormir' y 'Superestar', su última aparición.

Gurruchaga recogerá el Premio Serantes en reconocimiento a toda su trayectoria el 1 de noviembre durante la gala de clausura del festival que se celebrará en el Serantes Kultur Aretoa (SKA).

El músico y actor, de este modo, se une a una lista de personalidades de la industria vasca en la que figuran Pablo Berger, Borja Cobeaga y Diego San José, Elena Irureta, Itziar Ituño, Fernando Albizu, Asier Etxeandia, Itziar Lazkano, Anabel Alonso, Moriarti Produkzioak, Juanma Bajo Ulloa y Félix Linares.

DOS PREESTRENOS EN EL SKA

La decimotercera edición del Santurzine arrancará el 23 de octubre con el preestreno de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, en el SKA antes de su estreno en salas de cine. La nueva cinta de la cineasta barakaldesa competirá previamente en la Sección Oficial del Zinemaldia.

Además, una semana después, el 30 de octubre, el festival acogerá un segundo preestreno en el SKA con 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, mejor película en la sección Un Certain Regard de la última edición del Festival de Cannes y producida por los guipuzcoanos Irusoin.