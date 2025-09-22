"Sardinera Eguna" homenajeará el 4 de octubre a la última redera santurtziarra

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, y la concejala de Cultura, Euskera y Deporte, Itziar Carrocera. - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El "Sardinera Eguna", organizado por el Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia), homenajeará el próximo 4 de octubre a Arantxa Magunazekaia, la última redera santurtziarra.

"Sardinera Eguna" rinde homenaje a la mujer santurzana, encarnada en la sardinera, la figura más universal del municipio. Con motivo de este día, este año el homenaje va a recaer en un "oficio esencial en la vida del municipio marinero como fue el de las rederas", según han informado la alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, y la concejala de Cultura, Euskera y Deporte, Itziar Carrocera, para anunciar que, debido al significado de este día, se va a llevar a cabo un pequeño homenaje a "Sotera" con el descubrimiento de una placa.

Con este homenaje, han explicado, pretenden "mantener viva nuestra tradición y el papel tan importante que han tenido las mujeres a lo largo de la historia en Santurtzi".

El homenaje a Arantxa Magunazelaia, la última redera del municipio, destacará "ese esfuerzo de tantas mujeres y a esa profesión tan dura que era esencial para que los barcos pudieran volver a faenar", ha señalado Tubilla.

"Pasar un día entre amigos, homenajeando a nuestras gentes es el principal objetivo. En definitiva, celebrar un día en el que recordar la tradición arrantzale de Santurtzi en un ambiente alegre, festivo y participativo. Lo que fuimos y nuestros orígenes, aquellos que nunca debemos perder", ha añadido Carrocera.

A lo largo de todo el día se realizarán diversos actos, como talleres, exposiciones, manualidades y juegos infantiles, el tradicional homenaje, la kalejira con la participación de diferentes asociaciones y grupos del municipio, además de la gran comida popular, una romería y la sardinada.

Además, este año se contará con una nueva actividad, el I Concurso sardineras en el escenario del puerto pesquero. La alcaldesa ha animado a santurtziarras y vecinos de pueblos del entorno a pasar un día festivo "recordando nuestro pasado, pero mirando al futuro, con un programa de actividades fruto de la participación de decenas de asociaciones y colectivos del pueblo, algo que nos caracteriza como municipio".

A partir de este lunes se pueden comprar los tickets para la comida popular en la oficina de turismo de Santurtzi, a un precio de 10 euros, y, como novedad, este año se va a llevar a cabo un concurso de sardinera, con el objetivo de poner en valor el tradicional traje y la actitud. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a partir de este viernes en la oficina de turismo del municipio.