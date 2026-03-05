SATEVI atendió el pasado año 3.087 llamadas de mujeres víctimas de violencia machista, 654 menos que en 2024

Rueda de prensa balance de Satevi - IREKIA

BILBAO, 5 Mar.

El Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia Machista (SATEVI) registró 3.087 llamadas durante el año 2025, lo que supone 654 menos que en 2024. Las consultas relacionadas con violencia ejercida por la pareja o expareja representaron el 90,67% del total (2.770), según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

El 900 840 111, atendido por psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales especializadas en violencia contra las mujeres es un servicio telefónico abierto 24 horas y 365 días al año, inmediato, anónimo, confidencial y gratuito, que no deja rastro en la factura telefónica.

Según el balance hecho público este jueves por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, se realizaron, de media, 257 atenciones mensuales y los meses con mayor número de consultas fueron julio (302), noviembre (299) y enero (295).

En cuanto a horas se refiere, el mayor volumen de llamadas, el 31,42%, se concentró entre las 11.00 y las 14.59 horas. En conjunto, el 76,61% de las atenciones se realizó entre las 7.00 y las 18.59, lo que muestra que el servicio se utiliza de manera sostenida a lo largo del día.

Por Territorios Históricos, 1.195 llamadas procedieron de Bizkaia (64,63%), 617 de Gipuzkoa (19,99%) y 433 de Álava (14,03%). Las realizadas desde fuera de la Comunidad Autónoma Vasca representaron el 1,36%, un total de 42, principalmente por personas del entorno de mujeres residentes en Euskadi.

En cuanto al acceso al servicio, la principal fuente de remisión fue el 016 (39,94%), con un total de 1.233 comunicaciones, dentro del protocolo de coordinación interinstitucional para transferir las llamadas de mujeres residentes en Euskadi.

Tras esa primera atención, SATEVI facilita su número para dar continuidad al acompañamiento (28,47%), con 879 llamadas, mientras que un 21,57%, un total de 666, contactó por iniciativa propia.

Desde la Consejería han recordado que el recurso está atendido por profesionales especializadas (psicología, educación social y trabajo social) y ofrece orientación y apoyo inmediato para activar recursos de protección y acompañamiento, en coordinación con otros servicios.

En lo que a la distribución semanal se refiere, se mantiene una tendencia estable, de forma que se concentra en días laborables y, especialmente, al inicio de la semana, con el 17,43% de las consultas en martes y el 17,10% en miércoles.

En materia de idiomas, el 96,73% de las atenciones se realizó en castellano y el 2,49% en euskera. También se atendieron llamadas en árabe, inglés, urdú, francés, portugués y ruso mediante servicio de interpretación, y se utilizó Svisual en dos ocasiones para la atención a personas sordas.

LLAMAN LAS PROPIAS MUJERES

El 79,66% de las atenciones correspondieron a las propias mujeres en situación de violencia (2.459), lo que refleja una mayor capacidad para solicitar apoyo en primera persona. Las personas allegadas representaron el 15,39% (475), y demandaron orientación y pautas para acompañar a las víctimas. Por último, se atendieron 121 consultas de profesionales con un caso concreto (3,92%) y 32 de profesionales sin caso (1,04%) que solicitaron información u orientación.

Las consultas relacionadas con violencia ejercida por la pareja o expareja representaron el 90,67% del total (2.770). Las llamadas por violencia intrafamiliar de género supusieron el 5,04% (154) y las vinculadas a delitos contra la libertad sexual, el 4,29% (131).

En el marco de la violencia de pareja o expareja, en el 100% de los casos se detectó violencia psicológica. Además, el 69,49% incluyó violencia física, el 36,14% violencia sexual y el 35,70% violencia económica.

En cuanto al momento del ciclo de la violencia (solo pareja o expareja), el 61,47% de las atenciones se situó en la fase de aumento de la tensión; el 23,70% tras un incidente agudo; el 12,70% en fase de salida o con secuelas psicológicas; y el 2,13% en momentos de arrepentimiento o reconciliación.

Respecto al grado de conciencia (autopercepción) de la violencia, el 26,85% de las atenciones se enmarcó en un nivel bajo (tipo A), el 37,31% en un nivel intermedio (tipo B) y el 35,83% en un nivel alto o muy alto (tipo C).

INTERVENCIÓN Y DERIVACIONES

El acompañamiento es el motivo principal de contacto y la intervención más frecuente, de forma que aparece en el 92,94% de las demandas y en el 92,74% de las intervenciones. También son habituales la orientación (66,15% de las demandas y 67,54% de las intervenciones), la información (61,03% y 65,63%) y la contención emocional (73,79%).

En el 52,22% de las atenciones no se realizó una derivación inmediata a recursos presenciales, priorizando el acompañamiento continuado y la toma de decisiones de las propias mujeres. Cuando se orientó a recursos, destacaron el Servicio de Asistencia a la Víctima (S.A.V.) (10,69%), los Servicios Sociales (8,45%), otros recursos jurídicos (6,32%) y los servicios de igualdad/atención a la mujer (6,22%).

En 2025, SATEVI atendió a 1.495 mujeres víctimas. Entre las mujeres de las que se dispone del dato de edad (605), el grupo más numeroso fue el de 41 a 50 años (26,94%), seguido del de 18 a 30 años (22,98%) y del de 31 a 40 años (21,82%), lo que evidencia un peso creciente de las mujeres jóvenes en el servicio.

De las mujeres de las que se dispone dato de nacionalidad (1.426), el 76,02% era de nacionalidad española y el 23,98% de nacionalidad extranjera.

Respecto a la relación con el agresor (las mujeres pueden referir más de un agresor), en el 50,07% de los registros se trataba de una expareja y en el 38,68% de la pareja actual. El resto corresponde a agresores del entorno familiar o cercano, entre otros.

En cuanto a la situación laboral (dato disponible en 804 casos), el 58,83% trabajaba. Un 16,79% estaba en desempleo sin prestación y un 10,07% percibía alguna ayuda social.

El 44,78% de las mujeres atendidas tenía hijas e hijos menores u otras personas a cargo. A partir del número de menores a cargo, se estima que más de 1.000 menores podrían estar en riesgo de desprotección por exposición a la violencia.

RETOS Y MEJORAS PREVISTAS

De cara a este 2026, SATEVI priorizará la implantación de un canal de atención mediante chat, el diseño de un plan de intervención comunitaria para reforzar la coordinación territorial y la colaboración en la campaña conmemorativa del 20 aniversario del servicio.

Asimismo, según han señalado desde el Departamento, se continuará avanzando en la mejora metodológica y en la actualización de la base de datos de registro de intervenciones para adecuarla a los cambios normativos.