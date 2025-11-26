SATEVI atiende hasta octubre 2.520 llamadas, el 91% de mujeres víctimas de violencia ejercida por la pareja o expareja

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, junto a la directora de Apoyos para la Vida, Marian Olabarrieta, y la coordinadora de SATEVI, Oiane Zarate, ofrecen datos de SATEVI - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de información y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica o por Razón Sexo (SATEVI) ha atendido hasta octubre 2.520 llamadas, el 91% de mujeres víctimas de violencia ejercida por la pareja o expareja, denuncias que van en aumento porque "cada vez se pide ayuda más y se es más consciente de la situación".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, junto a la directora de Apoyos para la Vida, Marian Olabarrieta, y la coordinadora de SATEVI, Oiane Zarate, han presentado este miércoles en Bilbao los datos de SATEVI, Servicio Telefónico de Atención a Víctimas de Violencia contra las Mujeres de Euskadi.

El 900 840 111, atendido por psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales especializadas en violencia contra las mujeres, es un servicio telefónico abierto 24 horas y 365 días al año, inmediato, anónimo, confidencial y gratuito, que no deja rastro en la factura telefónica.

Nerea Melgosa ha recordado que informe presentado por su departamento el pasado mes de octubre, a partir de encuestas a 4.500 mujeres, en el que se recogía que el 57% de las mujeres residentes en Euskadi en edades entre 16 y 85 años, ha sufrido algún tipo de acoso, bien sexual, dentro y fuera de parejas,

Estas respuestas, ha dicho, "nos han llevado a sacar conclusiones, a mirarnos como sociedad al espejo", y ha añadido que "la escucha es mucho más que oír, es una puerta que se abre para trasladar un mensaje y, si en el otro lado te encuentras unas personas que te aconsejan y no te juzgan, eso hace que esa escucha se convierta en confianza, en refugio, en acompañamiento, en una acción de reparación, en un empoderamiento".

"Bajo estos conceptos y bajo una atención profesionalizada y totalmente humana y cercana", ha destacado, se encuenta SATEVI, que hasta octubre ha atendido 2.774 llamadas totales, 2.520 llamadas pertinentes y 254 llamadas no pertinentes. El volumen de demanda de SATEVI se sitúa en torno a las 3.000 atenciones al año, 3.741 en 2024, y en 2025 se mantiene esa tendencia.

El mayor porcentaje de atenciones ha sido a mujeres en situación de violencia que recurren a SATEVI dentro del proceso de salida de la misma, con 2.009 llamadas que representan el 80% de las atendidas. Le siguen con mayor porcentaje de atención las personas allegadas con más del 15% de atenciones, 385 llamadas, que expresan inquietud, preocupación y miedo por querer ayudar y saber cómo gestionar la situación.

Por último, están las atenciones a profesionales con algún caso relativo a la violencia contra las mujeres, un total de 99 llamadas hasta octubre (3,9%) y las de profesionales que no tienen ningún caso pero que solicitan información y orientación desde su ámbito profesional, un total de 27 llamadas (1,07%).

Melgosa ha destacado que cada vez llaman más a SATEVI personas cercanas a la víctimas para "saber cómo actuar, cómo ayudar o para aclarar dudas o quitar miedos", y ha advertido de que "la lacra de la violencia machista nos interpela a todas y a todos y, por ello, el servicio telefónico SATEVI está abierto a diferentes perfiles, sobre todo a la víctima, pero no solo a ella".

Por ello, Nerea Melgosa ha animado "a todas las personas que tengan un familiar, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo en esta situación de violencia que llamen al número de teléfono SATEVI, el 900 840 111".

La consejera también ha hecho un llamamiento a las mujeres de más de 60 años para que, "ante cualquier duda, no solo acudan a las instancias pertinentes sino también a SATEVI" porque "son las que más tiempo aguantan las relaciones de violencia y las que menos denuncian", al tiempo que ha avanzado que en la nueva estrategia de personas mayores se van a incidir en "impulsar el papel de los hombres para reforzar los modelos de masculinidad positiva".

En relación a la tipología de la violencia sufrida, el 91% de las llamadas se refieren a la violencia de pareja o expareja, con 2.277 atenciones hasta octubre. Las llamadas relacionadas con violencia intrafamiliar de género representan el 4,89% del total, con 122 atenciones, mientras que las recibidas por delitos contra la libertad sexual suman 94, el 3,77% de las atendidas.

Según ha apuntado Zarate, se aprecia una subida de más de 3,5 puntos de la violencia ejercida por parte de la pareja o expareja, mientras que se ha dado una bajada de más de 2 puntos en el caso de la violencia intrafamiliar. La coordinadora de SATEVI ha remarcado que el aumento de las llamadas relacionadas con la violencia dentro de la pareja "no quiere decir que haya más, sino que se llama más, se pide ayuda más y se es más consciente de la situación".

TERRITORIOS

El 64% de las llamadas recibidas, 1.613, proceden de Bizkaia; el 20,48% de Gipuzkoa (516), el 14% de Álava (355) y un 1,43% de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca (36). Asimismo, son las localidades con mayor número de habitantes las más atendidas: Bilbao, Vitoria, Basauri y Barakaldo, quedando relegada San Sebastián al quinto puesto. Por meses, las llamadas oscilan entre las 203 atendidas en agosto y las 302 en julio.

Además de SATEVI, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico dispone de una ayuda económica para víctimas de violencia de género y otra ayuda para hijos de víctimas mortales de violencia machista contra las mujeres, según ha recordado Marian Olabarrieta.

Para solicitar ayuda económica para víctimas de violencia de género los requisitos son haber finalizado definitivamente la relación de pareja con el agresor o presunto agresor; poseer una credencial como víctima de violencia de género que esté en vigor en el momento de la solicitud; estar empadronada y con residencia efectiva en algún municipio de Euskadi con una antigüedad de al menos seis meses ininterrumpidamente; y estar desempleada (no tener contrato de trabajo).

Olabarrieta ha indicado que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año se han concedido 267 ayudas, se han denegado 199 peticiones y hay 119 pendientes de resolver. Se han destinado 1,6 millones para las ayudas ya concedidas y se ha previsto un incremento de 681.680 euros para las ayudas a prestar hasta finales de año.

En cuanto a la ayuda económica para hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia machista contra las mujeres, los requisitos son no haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de su madre o tutora legal y no haber cumplido los 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda.

También es requisito residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de Euskadi en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, así como de manera ininterrumpida durante todo el tiempo en el que se perciba la misma, salvo en el supuesto de que se encuentren fuera de Euskadi cursando algún estudio académico reglado, en cuyo caso quedará eximido del cumplimiento de este requisito.

Los huérfanos menores de edad reciben una ayuda extraordinaria directa de 10.000 euros y una cuantía anual de 5.750 euros hasta que cumplen los 18 años o hasta los 21 años en caso de proyecto formativo reglado.

Por su parte, los huérfanos que en el momento que asesinaron a su madre eran menores y que ahora son mayores de edad reciben una ayuda extraordinaria de 10.000 euros.

Desde la aprobación del decreto para estas ayudas, a principio de 2024, se han concedido seis ayudas, se ha denegado una y hay dos expedientes en trámite, según ha detallado Olabarrieta.

Por último, Melgosa ha destacado el trabajo del Gobierno vasco para la "desburocratización" del acceso a las ayudas y para detectar "los posible nudos", porque "las instituciones públicas estamos para ayudar a las víctimas, especialmente para ayudar a las mujeres víctimas de violencia".