La sede social y fiscal de Talgo vuelve a Álava y se incorporan Jainaga y Echarri al consejo por el consorcio vasco

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Consejo de Administración de Talgo ha acordado devolver a Álava la sede social y fiscal del fabricante de trenes y a este órgano se han incorporado los representantes de Sidenor José Antonio Jainaga y Maite Echarri como representantes del consorcio vasco tras la compra de la empresa. Además, se ha aprobado el cese de Gonzalo Urquijo como CEO de la compañía y se ha nombrado a Rafael Sterling como director general.

Este miércoles se ha celebrado el primer consejo de administración tras la firma ante notario de la compra por parte del Consorcio Vasco --integrado por Sidenor, Gobierno vasco, Vital y Kutxa--, la entrada de SEPI y la nueva financiación bancaria.

Esta reunión se ha producido tras la Junta general de accionistas celebrada el pasado viernes, 12 de diciembre, en la que se autorizó la refinanciación de la compañía, la entrada en su capital de SEPI y la emisión de bonos convertibles.

Este mismo miércoles se han formalizado todos los acuerdos de nueva financiación de la compañía con las diversas entidades financieras. Un sindicato de bancos formado, entre otros, por Caixabank, BBVA, Kutxabank e ICO, han refinanciado 770 millones, con la participación de CESCE, que ha aportado instrumentos de cobertura por importe de hasta 765 millones.

Asimismo, se ha formalizado la entrada de SEPI como accionista, fruto de la ampliación de capital aprobada en la junta, y la compra por el Consorcio Vasco de parte de las acciones de Pegaso, correspondientes al 27,9% de Talgo.

El accionariado de Talgo queda constituido, por tanto, con un 27,4% en manos del consorcio Vasco (Jose Antonio Jainaga 7,8%, Finkatuz 7,8%, BBK 7,8% y Vital 3,9%), Pegaso 9,3%, SEPI 7,8%, Torrblas 5,0%, Torreal 3,2%, Autocartera 0,7% y el resto 'free float' en el mercado bursátil.

Como consecuencia de los cambios accionariales, se ha conformado un nuevo consejo de administración, que ha acordado devolver la sede social y fiscal de Talgo a Álava, donde estaba ubicada en su origen, en 1942, año de su fundación.

Rivabellosa fue la primera planta de la empresa, en la que actualmente trabajan más de 700 personas y donde se fabrican los coches de todos los trenes Talgo.

En este nuevo consejo de administración han entrado dos nuevos consejeros dominicales, el presidente de Sidenor, Jose Antonio Jainaga, y Maite Echarri como representantes del Consorcio Vasco, mientras que se ha producido la salida de María José Zueco y Mario Álvarez.

Jainaga es ingeniero Industrial, presidente de Sidenor y consejero de Teknia, con una amplia trayectoria industrial desde sus inicios en Sener y su paso por Michelin, donde llegó a ser director general de la división de neumáticos de turismo.

En 1998 se incorporó a Sidenor, que más tarde sería adquirida por el grupo brasileño Gerdau, y de la que fue CEO hasta que en 2016 adquirió la empresa en el proceso de desinversión que llevó a cabo Gerdau. Forma parte de entidades como el Círculo de Empresarios Vascos, APD o Tecnalia.

Por su parte, Maite Echarri, licenciada en Económicas con especialidad en Finanzas, es directora financiera, IT y Seguridad de la Información en Sidenor, donde comenzó a trabajar en 2012.

Con anterioridad fue directora financiara en GHK-Consorcio de Residuos en Gipuzkoa, Controller de la división de acero del grupo CIE Automotive y Manager en Andersen Consulting-Accenture. Además, es consejera en Ohmnia Electronics y profesora de en la Universidad de Deusto en dirección financiera.

Por lo tanto, el consejo de administración ha quedado conformado por Carlos Palacio Oriol (presidente), José Antonio Jainaga, Maite Echarri, Antonio Oporto del Olmo, Marisa Poncela García y Gonzalo Urquijo.

CESE DEL CEO

Por otro lado, el consejo ha aprobado el cese de Gonzalo Urquijo como CEO de la compañía y se ha acordado nombrar a Rafael Sterling como director general.

Rafael Sterling es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Universidad de Deusto. Trabajó nueve años en Irizar, donde alcanzó la posición de CEO antes de incorporarse a Talgo. En 2022 comenzó su carrera en el fabricante de trenes, en el que ha sido director de desarrollo de negocio, responsabilidad a la que en 2024 sumó la de director de operaciones.

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado la convocatoria de una Junta de Accionistas General Extraordinaria para el próximo 27 de enero, que se celebrará en Álava y que propondrá la ratificación de los consejeros dominicales Jose Antonio Jainaga y Maite Echarri, y el nombramiento como dominical de Juan Antonio Corchero en representación de SEPI, así como de dos nuevos consejeros independientes: Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro. Asimismo, se ratificará la salida de Gonzalo Urquijo como consejero.

Juan Antonio Sánchez Corchero es, según ha destacado Talgo, un empresario con una amplia experiencia profesional en la formación a través del Grupo Aspasia que presidió, y de la compañía de alquiler y venta de autocaravanas Cars&Caravans. Actualmente es presidente de SEA Empresarios Alaveses y forma parte de la directiva de Confebask y de CEOE.

Por su parte, Arantza Estefanía es licenciada en Derecho. Hasta enero de 2019 ha sido socia directora de la oficina en Bilbao del despacho Uría Menéndez Abogados. Es consejera independiente en Repsol y consejera independiente de CIE Automotive y Dominion.

Ricardo Chocarro es ingeniero industrial. Con una amplia experiencia internacional, ha sido durante siete años CEO de Aernnova, y durante 18 años trabajó en Gamesa y Siemens Gamesa, donde llegó a ser CEO del negocio Onshore. Con anterioridad trabajó en Accenture.