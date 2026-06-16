El seguimiento de la huelga de médicos en Euskadi alcanza 14,68% en el turno de mañana y el 5,20% en el de tarde

Archivo - Médicos durante una manifestación en demanda de un estatuto propio - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la convocatoria de huelga de médicos de este martes ha sido en Euskadi del 14,68% en el turno de mañana y del 5,20% en el de tarde, según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El respaldo a esta huelga, convocada contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, ha alzando el 16,50% en Bizkaia, el 14,52% en Gipuzkoa y el 9,56% en Álava en el turno de mañana.

En el turno de tarde, por el contrario, el territorio alavés ha registrado el mayor apoyo a la huelga, con un seguimiento del 16,30%, mientras que en Bizkaia ha sido del 4,20% y en Gipuzkoa del 4,38%.