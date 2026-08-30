Seguridad condena los ataques a ertzainas y policías municipales en Bilbao y pide a la sociedad rechazar la violencia

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha condenado y rechazado los ataques que han sufrido agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal este domingo de madrugada en Bilbao, en la última noche de Aste Nagusia, y ha pedido a la sociedad vasca que "rechace comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia, y a no normalizar la falta de respeto y la violencia contra quienes trabajan por garantizar la seguridad de toda la ciudadanía".

Según ha recordado el Ejecutivo Vasco, hasta el mediodía había 14 personas detenidas, 5 menores de edad, por desórdenes públicos en unos altercados registrados en diferentes puntos de la capital vizcaína en las fiestas de la capital vizcaína.

En un comunicado, el departamento de Seguridad ha querido, en primer lugar, trasladar su "solidaridad, apoyo y reconocimiento a las y los agentes que trabajan para garantizar la seguridad de la ciudadanía". En segundo lugar, condena y rechaza las agresiones a agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal, y destaca que, "en una sociedad democrática", como la vasca, "las reglas de la convivencia, tanto los derechos como las obligaciones, deberían ser respetadas por todos y todas".

"Una noche en la que se mezcla la fiesta con el consumo de alcohol y sustancias nunca debe terminar con la violación de esas normas. La fiesta y los distintos consumos nunca debe utilizarse como justificación de conductas violentas", asegura.

En tercer lugar, emplaza a la sociedad vasca y a las familias, ya que cinco de los detenidos son menores de edad, a "rechazar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia, y a no normalizar la falta de respeto y la violencia contra quienes trabajan por garantizar la seguridad de toda la ciudadanía".

Durante los altercados de este domingo de madrugada, un total de 14 personas han sido detenidas acusadas de delitos de desórdenes públicos en el céntrico barrio bilbaíno de Abando, en una operación policial tras la que varios agentes han sido atendidos. Ante la intervención policial por una pelea, los agentes han sido recibidos con lanzamientos de botellas de unas 200 personas.

Otro episodio violento se ha producido posteriormente, cuando la Policía Municipal de Bilbao ha tenido que solicitar apoyo en otro punto del mismo barrio por desórdenes públicos. Agentes de la Ertzaintza se han desplazado al lugar a respaldarles.