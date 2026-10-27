Seguridad dice que los saboteadores de Bilbao pueden haber seguido "consignas de grupos organizados vascos"

Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que los jóvenes que este pasado lunes provocaron graves incidentes en Bilbao, muchos de ellos menores, "no han conocido ni la violencia de ETA ni la kale borroka", pero puede que hayan seguido "consignas de grupos organizados vascos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zupiria ha afirmado que "ayer se demostró que, más allá de que hubiera una convocatoria de un personaje provocador", en alusión al agitador Vito Quiles, "que intentó poner patas arriba este país, había gente preparada y dispuesta a utilizar la violencia, estuviera o no estuviera este provocador y terminaron utilizándola". "Esto nos tiene que pensar a todos", ha añadido.

El consejero ha mostrado su preocupación porque "parece que en algunos casos el uso de la violencia está justificado", en referencia a los incidentes de ayer en Bilbao y otras convocatorias contra movimientos fascistas o desahucios en los que se han registrado incidentes.

Bingen Zupiria ha destacado que, en una sociedad como la vasca, en la que "una parte ha justificado el uso de la violencia", no puede haber "medias tintas". "Debemos hacer mucha pedagogía de que no cabe el uso de la violencia en ningún caso", ha remarcado.

Zupiria ha recordado que los detenidos son muy jóvenes, que "no han conocido ni la violencia de ETA ni la kale borroka", y que puede que hayan seguido "consignas de grupos organizados vascos". Por ello, ha lamentado que los actos de violencia son en estos momentos "una de las mayores amenazas que tiene la sociedad".

"Hay movimientos extremistas que cuestionan el carácter democrático de nuestras instituciones que realizan convocatorias que terminan en hechos violentos", ha advertido.

MOVIMIENTO 'BLOCUS'

El consejero de Seguridad ha apelado, además, a la "responsabilidad" ante las convocatorias del movimiento 'Blocus' --plataforma investigada por los altercados en Cataluña que está organizando nuevas movilizaciones--. "Debemos ser muy cuidadosos con este mundo virtual", ha añadido.

Por último, no ha querido polemizar con el sindicato ErNE, que ha considerado "especialmente grave" que un dispositivo policial previamente planificado y desplegado para hacer frente a una situación de riesgo conocida, como era el anuncio de la visita del agitador Vito Quiles a Bilbao, se desmontara con una "precipitación difícilmente justificable".

Zupiria ha admitido que el operativo de la Ertzaintza buscaba que no hubiera incidentes pero ha quedado constatado que no se consiguió, y los radicales quemaron coches, contenedores, destrozaron mobiliario urbano y saquearon algunos comercios.