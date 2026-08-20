Seguridad de Gobierno Vasco "no entiende" que Policía Nacional no le informara de denuncias por altercados en el Mundial

BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Ricardo Ituarte, "no entiende" que la Policía Nacional no les informara de las denuncias que habían recibido por altercados durante la final del Mundial de Fútbol, cuando la Ertzaintza es la competente en esta materia. Además, ha defendido que el operativo de la Ertzaintza "fue diligente", pero sin "bunkerizar" los entornos festivos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ituarte ha señalado que la Ertzaintza es la competente para investigar los hechos delictivos que se produjeron después de la Final del Mundial de Fútbol, y ha recordado que hay 60 personas, "entre detenidos, investigados e identificados", por la Policía Vasca en relación con esos altercados.

Ante los numerosos atestados abiertos por la Ertzaintza, ha asegurado que no pueden "entender" que la Policía Nacional no les haya informado de las denuncias que se habían presentado en sus comisarías.

"Ya no estoy hablando de que la Policía Nacional detuviera o no, es que la Ertzaintza es la que está investigando porque es la Policía integral de este país, y tiene que saber que se han presentado unas denuncias y no lo sabía", ha insistido.

Por ello, cree que "el ánimo de colaboración que se está ofreciendo por parte de la Ertzaintza", por ejemplo en materia de Extranjería a las Fuerzas de Seguridad del Estado, "no ha existido" por parte del Cuerpo Nacional de Policía con la Policía autonómica.

"No se trata de un prurito, de una cuestión formal. Estamos hablando, no voy a decir ya de entorpecer una investigación, pero sí de no aportar todos los datos necesarios para que la investigación pueda ser llevada a cabo por la Ertzaintza", ha indicado.

El viceconsejero ha dicho que toda la información y atestados recopilados por la Ertzaintza se trasladarán a los tribunales, que "tendrán que decidir si hay una cuestión penal o no la hay". "Y luego habrá multas administrativas también por incumplimiento, en su caso, de la Ley de Seguridad Ciudadana", ha manifestado.

En cuanto a que se hayan justificado las detenciones efectuadas por la Policía Nacional por tratarse de delitos de odio, Ricardo Ituarte ha subrayado que "eso no es posible abordarlo así, porque hay un acuerdo de limitación de servicios, que data del año 89, en el cual dice taxativamente cuáles son las funciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y son terrorismo, resguardo fiscal, extranjería y el resto, lo dice literalmente, son competencias de la Policía Integral de este país".

"¿Por qué iba a estar entonces la Ertzaintza con unos atestados que tienen 60 personas entre detenidos, investigados e identificados, si no fuera la competente? Claro que la es. Lo que hay que hacer es colaborar con el competente, como nosotros estamos queriendo hacer con la Policía Nacional, en algo que por cierto, ahí sí, hay bastante recorrido por realizar, en el tema de Extranjería", ha remarcado.

OPERATIVO DEL MUNDIAL

Preguntado por si considera acertado el dispositivo de la Ertzaintza en el Mundial, cuando manifestantes a favor de la Selección Vasca se dirigieron al Parque de Doña Casilda, donde el PP había instalado una pantalla de grandes dimensiones para ver la final del Mundial, ha asegurado que hay derecho de manifestación.

"La Ertzaintza habló con los organizadores de la manifestación en favor de la Euskal Selekzioa, y se les pidió dos veces y así se hizo, que se modificara el trayecto para evitar la colisión con el espacio en el que se iba a realizar en Bilbao la retransmisión del partido de la final. Por tanto, se hizo el trabajo preventivo. A partir de ahí, se intervino cuando hubo que intervenir, se identificó y hay personas investigadas en este ámbito concreto, y tendrán que responder penalmente ante la Justicia, si es que los jueces así lo deciden", ha subrayado.

Ituarte ha insistido en que tienen "claro es que la legislación y la interpretación de los tribunales", y su concepto de Policía "no es compatible con llenar las calles de Euskadi de policías para blindar no sé cuántos entornos festivos con no sé cuántas personas y bunkerizarlo".

"Eso sí, la intervención fue diligente, se pudo ir escalando y se pudo ir resolviendo esa incidencia a medida que, como todos hemos visto, se iban encrespando los ánimos e incluso había riesgo de arremeter contra los medios técnicos y las personas", ha manifestado, para remarcar que la Ertzaintza "intervino porque estaba cerca y estaba pendiente de que no ocurriera nada".