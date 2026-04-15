La Seguridad Social alcanza los 105.748 afiliados extranjeros en Euskadi en marzo, tras sumar 8.033 en el último año

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha alcanzado los 105.748 afiliados extranjeros en Euskadi en marzo, descontando el efecto del calendario, tras sumar 8.033 en el último año, lo que supone un incremento del 8,22%, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto al mes anterior, la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado en marzo 1.593 trabajadores extranjeros a la Seguridad Social, lo que representa un crecimiento mensual del 1,53%.

En cuanto al género, 60.998 afiliados extranjeros son hombres y 44.750 mujeres. Un total de 83.388 proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea y el resto, 22.360, de países de la Unión Europea.

Dentro de los países de la UE, Rumanía encabeza el ranking de afiliados extranjeros en Euskadi, con 10.399 trabajadores, seguida de Portugal (4.106), Italia (2.966), Francia (1.570) y Alemania (789).

Fuera de la Unión Europea, los más numerosos proceden de Colombia, con un total de 12.835 trabajadores. Le sigue Marruecos (10.463), Nicaragua (6.063), Praguay (3.864), Honduras (3.625), Perú (3.482) y China (3.480).

Por regímenes, de los procedentes de países de la UE 22.360 pertenecen al General y, dentro de éste, 138 al Agrario y 1.206 al de Hogar. Un total de 5.333 son autónomos y 57 están inscritos al del Mar.

En el caso de los trabajadores extranjeros con origen en países que no pertenecen a la UE, un total de 71.290 están registrados en el regímen general. De ellos, 714 en el Agrario y 9.147 en el del Hogar. Además, 11.695 son autónomos y 403 están isncritos en el del Mar.

SECTORES DE ACTIVIDAD

Por sectores de actividad, en el régimen general, el 18,18% de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Euskadi trabajan en la Hostelería, el 11,73% en el sector del Hogar, el 11,61% en el del comercio al por mayor y al por menor y el 11,26% en el sector de la industria manufacturera.

En el caso de los áutónomos, el 30,62% trabaja en la Construcción, el 19,68% en el comercio al por mayor y al por menor y el 13,90% en la Hostelería.