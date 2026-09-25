Seis proyectos tecnológicos de España, Francia, Italia y Polonia competirán en la final de MUBIL Mobility Awards 2026

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité técnico de los MUBIL Mobility Awards 2026 ha seleccionado proyectos de España, Francia, Italia y Polonia, con soluciones relacionadas con la recarga eléctrica, la autonomía ferroviaria y de autobuses, la movilidad conectada, los sistemas de propulsión para bicicletas eléctricas y la recuperación de materias primas críticas.

Los seis proyectos finalistas han sido seleccionados entre las 65 candidaturas recibidas en esta sexta edición, la cifra más alta desde la creación de los premios. Cerca de la mitad de las propuestas presentadas proceden del extranjero.

Los finalistas defenderán sus proyectos el próximo 22 de octubre en San Sebastián ante el jurado de los MUBIL Mobility Awards. Los dos proyectos ganadores se repartirán 16.500 euros en premios y dispondrán de otros 18.500 euros de financiación para desarrollar sus soluciones en colaboración con agentes del ecosistema vasco de movilidad inteligente y sostenible. Asimismo, dispondrán de un espacio de trabajo durante doce meses en MUBIL Center, además de difusión en medios especializados y visibilidad en MUBIL Mobility Expo.

Los proyectos seleccionados son Batteryfly, de Paterna (España); Futurail, de Estrasburgo (Francia); LetMePark, de Madrid (España); Niche Mobility, de Girona (España); Rarearth, de Ancona (Italia); y SmartDEPOT, de Gliwice (Polonia).

Según han explicado desde MUBIL, las seis propuestas plantean soluciones que abarcan desde nuevos sistemas de recarga y gestión energética hasta la conducción autónoma, la digitalización de los servicios de movilidad, la electrificación de las bicicletas o la economía circular aplicada a materiales estratégicos.

Batteryfly, con sede en Paterna, ha desarrollado una solución energética portátil, bidireccional e inteligente que integra generación, almacenamiento y suministro de energía. El sistema utiliza baterías reutilizadas y está concebido para facilitar el despliegue de infraestructura energética y de recarga con independencia parcial o total de la red eléctrica.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la electrificación de flotas industriales, la logística de última milla, la recarga en zonas sin conexión a red o el soporte energético en situaciones críticas.

La francesa Futurail desarrolla una plataforma tecnológica integral para avanzar hacia la autonomía de los vehículos ferroviarios. La compañía trabaja en tres soluciones -Detect, Localize y Signal- que permiten identificar obstáculos y elementos del entorno, determinar la posición exacta del vehículo en la red ferroviaria e interpretar las señales ferroviarias.

LetMePark, con sede en Madrid, trabaja en un copiloto inteligente para el vehículo conectado que integra en una única experiencia diferentes servicios asociados a un desplazamiento, como la recarga, el aparcamiento, los peajes o el repostaje. Su tecnología combina inteligencia artificial, datos procedentes del vehículo e información en tiempo real para anticipar las necesidades del conductor y reducir la necesidad de utilizar diferentes aplicaciones y procesos de pago a lo largo de un mismo trayecto.

Desde Girona, Niche Mobility presenta ADTS 2.0 Biométrico, un sistema de propulsión inteligente y adaptativo para bicicletas eléctricas. La compañía desarrolla sistemas que integran motor, transmisión digital automática y tecnologías inteligentes, y con esta solución incorpora biometría e inteligencia artificial para adaptar automáticamente la asistencia eléctrica al usuario y optimizar la experiencia de conducción.

La italiana Rarearth propone aplicar los principios de la economía circular a uno de los componentes estratégicos para numerosas tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica: los imanes permanentes de tierras raras. La empresa recupera materiales procedentes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para producir imanes permanentes NdFeB -basados en neodimio- fabricados con material 100 % reciclado.

Completa el grupo de finalistas la polaca SmartDEPOT, que desarrolla tecnología de conducción autónoma para los movimientos de autobuses dentro de las cocheras. La solución permite que un autobús urbano pueda desplazarse sin conductor a bordo, a baja velocidad y en un entorno privado, vallado y cartografiado, para realizar operaciones como estacionamiento, desplazamientos hacia puntos de carga, lavaderos o talleres.

UNA EDICIÓN RÉCORD

El comité técnico ha seleccionado estas seis propuestas entre las 65 candidaturas recibidas en la sexta edición de los MUBIL Mobility Awards, un 6,5% más que el año anterior y la cifra más alta registrada desde la creación de los galardones.

Los proyectos presentados, 29 (el 44,6%) proceden del extranjero, también la cifra más alta alcanzada hasta ahora. Las candidaturas internacionales han llegado desde 14 países, principalmente Italia, Francia y Portugal, pero también Alemania, Reino Unido, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Estados Unidos e India. A ellos se suman diez proyectos procedentes de Euskadi y Navarra y otros 26 del resto del Estado.

Con las candidaturas de esta edición, los MUBIL Mobility Awards alcanzan ya los 277 proyectos tecnológicos recibidos desde su creación.

Los representantes de los seis proyectos seleccionados defenderán sus propuestas el próximo 22 de octubre ante el jurado en Tabakalera, en un evento que volverá a contar con la conducción de Antonella Broglia, experta internacional en innovación social.

El jurado anunciado para esta edición está formado por Anna Burgués, Investment Portfolio Manager en EIT Urban Mobility; Asier Rufino, CEO y cofundador de Tecnalia Ventures; César Gutiérrez, director general de MUBIL; Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder; Marisa Arriola, directora gerente de BIC Gipuzkoa; Patrick McGirr, director adjunto de AICC; Sylvie Notary, responsable de Innovación Aquitania en EDF Commerce Sud-Ouest; y Xabier Pérez Sarasola, responsable del Área de Estrategia de Innovación Tecnológica de CAF.