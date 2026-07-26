Sémper dice que el PP pedirá el voto para un gobierno que "gestione, recupere la dignidad y no normalice la corrupción"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, realiza declaraciones en San Sebasitán - PP

SAN SEBASTIÁN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, ha afirmado que "el último ciclo político del 'sanchismo' comenzará en septiembre" y ha asegurado que su partido pedirá el voto a los ciudadanos para proponer "un cambio para España" y un gobierno que "hable de gestión y de resolver los problemas que tienen los ciudadanos", pero también de "recuperar la dignidad y de no normalizar la corrupción".

En declaraciones a los medios en San Sebastián, Sémper, que ha estado acompañado por la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha dicho ser consciente del "agotamiento que vive mucha gente en relación con la política y del rechazo que provoca la política y la polarización, una palabra y una expresión que ya agota".

Tras asegurar que "la política hace cosas extraordinarias" y resaltar la labor que hacen sus compañeros del País Vasco, ha defendido que "la política está para trascender las siglas y para ofrecer respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos". "Y el Partido Popular de esto sabe mucho en Euskadi y en el conjunto de España", ha remarcado.

Sémper ha afirmado que "este verano terminamos un ciclo político y el último ciclo político del sanchismo comenzará en septiembre" y ha asegurado que "cuando haya un cambio de gobierno liderado por el Partido Popular, volverá a ofrecer respuestas".

El portavoz del PP ha advertido que "un gobierno no puede ser un gobierno de resistentes", sino que "debe ofrecer respuestas a los problemas de los ciudadanos" y ha añadido que "un presidente del gobierno no tiene que tener como objetivo resistir en Mocloa a cualquier precio", sino "responder a los problemas que tiene la gente y resolverlos".

Además, ha dicho que "un presidente del gobierno no debe estar atrincherado y no debe dividir a los ciudadanos", porque "cuando uno gobierna, gobierna para todos". En ese sentido, ha puesto como ejemplo al PP vasco que hace política "pensando en todos los ciudadanos, independientemente de a quién hayan votado, a quién recen o a quién besen".

"Y esta es la política que queremos representar en España también cuando haya un cambio de gobierno", ha apuntado, para asegurar que "en septiembre comienza el fin de esta legislatura" que "desembocará en unas elecciones generales en las que, con humildad", el PP pedirá el voto a los ciudadanos "esperando y proponiendo un cambio para España".

Un cambio, ha precisado, que "hable de gestión y de resolver los problemas que tienen los ciudadanos", pero también de "recuperar la dignidad y de no normalizar la corrupción".

En ese sentido, ha destacado que "cuando la corrupción acechó al Partido Popular", el PP vasco "levantó la voz y fuimos críticos". Sin embargo, ha dicho que hoy le preocupa mucho que "se esté normalizando por parte del poder la corrupción, que se esté minimizando la corrupción que acecha al gobierno solo porque es del Partido Socialista".

"Hoy tenemos a secretarios de organización del PSOE encarcelados, la gerente del PSOE imputada, un ex presidente del gobierno imputado, tenemos a un PSOE acechado por la corrupción y resulta que te asomas a la actualidad, a las manifestaciones del gobierno y lo que quieren es normalizar la corrupción", ha criticado, para considerar que es algo "moralmente inaceptable que trasciende la política" y asegurar que "esto también cambiará" y que este es "el compromiso de Alberto Núñez Fejo para cambiar la política española".