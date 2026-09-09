El ser querido de Rodrigo Sorogoyen se suma a la sección Made in Spain del 74 Festival de Cine de San Sebastián - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'El ser querido' del cineasta Rodrigo Sorogoyen se suma a la sección Made in Spain de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 18 al 26 de septiembre.

Según han informado desde el Zinemaldia, 'El ser querido', protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, recién estrenado en salas comerciales, participó en la pasada Sección Oficial del Festival de Cannes.

La incorporación de esta nueva película completa la programación de Made in Spain, sección que agrupa 25 títulos que son una muestra del panorama del cine español del año, con producciones estrenadas o no en España, a las que el Festival de San Sebastián ofrece una plataforma para su difusión internacional.

En la película, escrita por Sorogoyen e Isabel Peña, Bardem encarna a un legendario y controvertido director de cine que lleva años separado de su hija, interpretada por Luengo. Para su nuevo proyecto, el cineasta le ofrece un papel bajo el pretexto de ayudarla en su carrera de actriz, lo cual hará que afloren heridas sin cerrar.

'El ser querido' es una película original Movistar Plus, coproducida con Caballo Films y El Ser Querido AIE, y en Francia con Le Pacte, en asociación con Canal+. Cuenta con financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de Europa Creativa MEDIA, y con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y la Comunidad de Madrid.

Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) codirigió con Peris Romano su primer largo, '8 citas' (2008). Con 'Stockholm' (2013) obtuvo tres premios en Málaga y un Goya, y 'Que Dios nos perdone' (2016) ganó el Premio del Jurado al mejor guion en San Sebastián y el Goya al mejor actor.

Volvió a competir por la Concha de Oro en 2018 con 'El reino', que ganó siete premios Goya. 'Madre' (2019) recibió el premio a la mejor actriz en la sección Orizzonti de Venecia. 'As bestas' (Perlak, 2022) participó en Cannes Premiere y ganó nueve Goyas, incluidos mejor película y dirección, y el César al mejor filme extranjero. Además, ha dirigido las series 'Antidisturbios' (Sección Oficial fuera de competición, 2020), 'Los años nuevos' (2024), y un episodio de 'Apagón' (Sección Oficial fuera de competición, 2022).