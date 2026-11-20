VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña anual de retirada de la hoja ha recogido hasta la fecha 646 toneladas de las calles de Vitoria-Gasteiz para evitar su acumulación y mantener el buen estado de las vías y el espacio público.

Los operarios de la contrata de limpieza comenzaron durante el pasado mes de agosto la retirada de las hojas caídas de los árboles debido a las jornadas de intenso calor, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esa tarea se ha seguido desarrollando a lo largo de septiembre, octubre y hasta el pasado miércoles, día 18, se han retirado 646,8 toneladas. Esta cantidad supera las 370 toneladas del año 2024 y se sitúa ya cerca de las 750 recolectadas el pasado ejercicio.

La previsión del servicio encargado de la recogida es sobrepasar esa cantidad debido a que todavía queda un mes y medio para dar por terminada esta tarea a finales de año, según ha explicado el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja.

La capital alavesa cuenta con una masa de árboles de 120.000 unidades de más de 100 especies diferentes repartidas por sus calles. De todas ellas, las más comunes son el castaño de Indias, el tilo de hoja grande y el plátano híbrido, con más de 7.000 ejemplares de cada una de ellas.

Las elevadas temperaturas registradas durante el verano y los episodios meteorológicos propios del otoño como los temporales de viento, heladas e intensas precipitaciones han propiciado durante estas últimas fechas un proceso de aceleración de la caída de la hoja.

Las labores de retirada de la hoja en las calles y espacios de la vía pública se desarrolla de manera ordinaria y también mediante el despliegue de unos equipos especiales.

En el caso de las actuaciones ordinarias en lugares de la ciudad sin grandes acumulaciones de hoja, se coordinan los servicios habituales de barrido manual y barrido mecánico de aceras. Además, existe un servicio de recogida a través de un equipo especial, compuesto por 10 operarios, equipos sopladores para acumular la hoja además de dos barredoras de la calzada y una máquina especial de pala cargadora compacta.

La actuación de ambos equipos es simultánea en diferentes partes de la ciudad y la pasada semana estos equipos se han desplegado en el barrio de El Pilar y El Prado.

Las hojas recolectadas se trasladan a la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Vitoria-Gasteiz, ubicada en Jundiz, donde cada año se producen más de 1.000 toneladas de compost de calidad que vuelve a la ciudad con distintos fines, como la recuperación de suelos o los usos complementarios en jardinería.