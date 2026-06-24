Los servicios municipales de limpieza de San Sebastián retiran 3.500 kilos de residuos tras la noche de San Juan

Hoguera de San Juan en San Sebastián, País Vasco. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios municipales de limpieza de San Sebastián han retirado 3.500 kilos de residuos tras la noche de San Juan celebrada este pasado martes. Las playas y sus accesos "han quedado completamente limpios y en condiciones óptimas para su uso desde primera hora de la mañana", según ha informado el concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos de la capital guipuzcoana, Iñigo García.

En un comunicado, García ha explicado que los servicios municipales de limpieza "han trabajado intensamente durante la madrugada para devolver a la normalidad los arenales donostiarras tras la celebración de la noche de San Juan".

Los trabajos comenzaron a las 05.00 de la mañana y se han desarrollado en las playas de la ciudad, especialmente en la Zurriola, uno de los puntos que concentra una mayor afluencia de personas durante esta celebración.

Gracias al dispositivo especial desplegado, las playas y sus accesos "han quedado completamente limpios y en condiciones óptimas para su uso desde primera hora de la mañana", ha detallado. En total se han retirado 3.500 kilogramos de residuos, incluyendo restos de hogueras, cenizas y otros materiales acumulados durante la noche.

Para llevar a cabo estas labores se ha movilizado un operativo compuesto por dos tractores con camión dumper, un camión amplirroll, dos vehículos 'pick-up' y un total de 23 operarios, que han trabajado "de forma coordinada para garantizar la rápida recuperación de los arenales". El concejal ha subrayado que "el objetivo era que las playas estuvieran plenamente disponibles y operativas desde primera hora de la mañana, especialmente en unos días marcados por las altas temperaturas, en los que muchas personas acuden a los arenales desde primeras horas del día".

Asimismo, ha señalado que "la noche de San Juan es una celebración muy importante para la ciudad, pero también supone un importante reto logístico". García ha subrayado que "gracias al trabajo realizado durante la madrugada, los arenales han podido abrir la jornada en perfectas condiciones para el disfrute de la ciudadanía y de quienes nos visitan".