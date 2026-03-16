Los servicios municipales de Tolosa (Gipuzkoa) permanecerán cerrados este martes con motivo de la huelga general

SAN SEBASTIÁN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Ayuntamiento de Tolosa y el gobierno municipal, de EH Bildu, se han adherido a la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional "propio" de al menos 1.500 euros.

Según ha informado el Consistorio guipuzcoano, la mayoría de los edificios municipales permanecerán cerrados este martes y no se prestarán servicios en Udate, Casa de Cultura, Euskaltegi, Andragora, Aranburu jauregia y Biblioteca Infantil.

En el caso del resto de servicios contratados por el Ayuntamiento, el servicio dependerá de lo que decida el comité de cada empresa. En el caso de las instalaciones deportivas, el polideportivo Usabal y el estadio Berazubi permanecerán cerrados.

Asimismo, se establecen los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco, en la Policía Municipal, en los servicios derivados desde los servicios sociales -no se atenderá en las dependencias del Ayuntamiento- y en la recepción del colegio Samaniego y del edificio Gorosabel. Habrá servicios mínimos en el servicio de ayuda a domicilio para las personas con grados de dependencia II y III.

En el transporte, se realizarán el 30% de los servicios habituales. En el caso del Hiribusa, el servicio mínimo se ofrecerá en estos servicios: 07.20, 08.22, 12.28, 13.06, 20.04 y 20.37 horas.