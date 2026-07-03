Los Servicios Sociales de Vitoria tramitan 1.374 certificados de vulnerabilidad durante el proceso de regularización

En los tres primeros días hábiles desde la apertura del plazo de solicitudes, el Departamento recibió más de 1.000 peticiones de certificados - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sociales municipales de Vitoria-Gasteiz han tramitado 1.374 certificados de vulnerabilidad, correspondientes a 1.269 familias, en el marco del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España y desarrollado entre el 16 de abril y el 30 de junio.

Dentro de ese proceso abierto para personas migrantes en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional llegadas al Estado español antes del 1 de enero de 2026, el Departamento de Políticas Sociales diseñó un procedimiento específico para todos los Servicios Sociales municipales, con el objetivo de responder con la máxima agilidad a la tarea de elaborar los certificados de vulnerabilidad exigidos para la tramitación.

Para ello, se establecieron dos vías de actuación. En el caso de las personas que ya eran usuarias de los Servicios Sociales municipales, el certificado se emitía a partir de la información ya disponible, tras la correspondiente solicitud realizada a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el caso de personas que no habían sido atendidas previamente, se organizó un sistema de citas para valorar su situación y emitir el certificado durante la propia atención. Esto requirió un refuerzo de personal, así como la colaboración de otros servicios como Atención Ciudadana e Informática.

En los tres primeros días hábiles desde la apertura del plazo de solicitudes, el Departamento recibió más de 1.000 peticiones de certificados a través de las OAC. Posteriormente, el ritmo de solicitudes fue descendiendo progresivamente hasta alcanzar un total de casi 2.400 solicitudes durante todo el periodo.

PERFILES

Finalmente, los Servicios Sociales municipales emitieron 1.374 certificados de vulnerabilidad. El 68,5 corresponde a hombres y solo 42 personas (3,2%) tenían 65 años o más. Las nacionalidades más representadas fueron Argelia (20,5%), Colombia (18,5%) y Marruecos (16,2%). Les siguieron Nigeria (7%), Pakistán (7%), Perú (4,6%), Paraguay (3,9%), Nepal (2,6%), Georgia (2,4%), Mauritania (2,2%), Brasil (1,6%), Argentina (1,2%) y Senegal (1,2%), además de personas procedentes de otros muchos países.

En cuanto a la tramitación de los certificados, 273 (20,8%) correspondieron a personas que no habían sido atendidas previamente por los Servicios Sociales municipales. El 15% se tramitó desde el Servicio de Inclusión Social (Hurbil, CMAS, SMUS, Onarpen y la Unidad de Recursos de Acogida). El 0,3% se registró desde el Servicio de Infancia y Familia. El 63,9% restante se gestionó desde los Servicios Sociales de Base, destacando las zonas de Iparralde (10,5%), El Campillo (10,5%), Aldabe (8,8%) y El Pilar (8,8%).

Paralelamente a la emisión de certificados, el Servicio de Inclusión Social desarrolló un importante trabajo de información y acompañamiento a través del programa EMEKI. Además, durante el proceso se organizaron 20 sesiones informativas grupales en distintos recursos municipales (CMAS, Bidelan, Estrada, Norabide y Viviendas Tuteladas), en las que participaron 294 personas.

Asimismo, se tramitaron 163 certificados de participación en cursos de inclusión sociolaboral, se gestionaron citas individualizadas, se realizaron acompañamientos educativos durante la tramitación y se prestó apoyo en gestiones con consulados y otras administraciones.