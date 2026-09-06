Sestao y Portugalete acogen del 8 al 13 de septiembre el 41 Open internacional de ajedrez con un 20% más de jugadores

Imagen de la presentación del 41 Open Ezkerraldea. - OPEN EZKERRALDEA

BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vizcaínas de Sestao y Portugalete acogerán entre el 8 y el 13 de septiembre el 41 Open Ezkerraldea Basque Country-34 Magistral de Euskadi, evento que las convertirá en el "epicentro" del ajedrez internacional, que contará con 300 jugadores, un 20% más de participantes que el pasado año, procedentes de 37 países de cuatro continentes y que lucharán por los dos títulos que se podrán en juego.

Según han señalado desde la organización, entre el próximo martes, día 8, y el domingo 13 ambos municipios vizcaínos "van a acoger uno de los torneos más atractivos del calendario nacional de ajedrez", que este año ha dado además "un importante salto tanto en calidad como en cantidad".

En concreto, serán un total de 300 jugadores y jugadoras procedentes de 37 países de cuatro continentes los que competirán por los dos títulos que se van a poner en juego.

En la edición de este año, el Open cambia de sede principal para disputarse en el Polideportivo La Benedicta de Sestao y la "gran novedad" de la 41 edición es la creación de un Grupo B, para jugadores con ELO inferior a 2.000, que se jugará en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete. El sistema ElO en el ajedrez es un método matemático que mide la habilidad relativa de los jugadores.

MAYOR PARTICIPACIÓN

El incremento de la participación en un 20% respecto a la edición del pasado año y el "altísimo nivel de los participantes", con más de una docena de jugadores con un ELO 2.500 o superior "evidencian el crecimiento de una competición que aspira a ser también un importante escaparate para la promoción turística de Ezkerraldea", han destacado.

El respaldo institucional de la consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao ha permitido además "prácticamente doblar la dotación económica", para dedicar 36.000 euros en premios.

En el torneo, estarán representados ajedrecistas de Lituania, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Bélgica, Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Turquía, Ucrania, Polonia, Grecia, Eslovenia, República Checa, Rumanía, Armenia, Países Bajos, Georgia, Moldavia, Cuba, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Namibia, Kirguistán, Kazajistán, Malasia, China e India, además de prácticamente todas las comunidades autónomas del Estado.

El español Eduardo Iturrizaga defenderá el título que conquistó en Las Llanas en 2025 frente a una destacada nómina de rivales entre los que sobresalen el lituano Valery Kazakouski (2.597), que partirá como primer tablero.

Junto a ellos estarán los hermanos peruanos Jorge y Deisy Cori, el inglés Daniel Howard Fernández, los franceses Romain Edouard y Timothe Razafindratsima, el cubano Jorge Roberto Elías y el "jovencísimo talento" alemán de 15 años Christian Gloeckler, que repite tras su "brillante actuación" del pasado año.

La cercanía de la Olimpiada de Ajedrez que se celebrará en Uzbekistán en la segunda quincena de septiembre traerá además a Sestao a las selecciones masculina y femenina de Perú y Colombia en su último test antes de la gran cita del año.

La víspera del comienzo del torneo, el lunes 7 a partir de las 18.00 horas, el Centro Santa Clara acogerá un "atractivo" torneo de rápidas entre un equipo de estrellas con varios de los mejores jugadores que disputarán el título frente a una selección de la Margen Izquierda formada por jugadores del CA Sestao y de la Peña Ajedrez Portugalete capitaneada por el GM Mario López y el MI Sergio Trigo.

El 'All Star' estará formado por el lituano Kazakouski, los campeones de España Iturrizaga y Gabriel del Río; los franceses Romain, Razafindratsima y Rajt Makkar; los hindúes Sanka Ravi Teja y Krishna CRG y la rusa Hanna Klimovich.

El Open se disputará mediante sistema suizo a nueve rondas. El primer movimiento será el martes 8 a las 16.30 horas con doble ronda el miércoles 9, jueves 10 y sábado 12.

La Benedicta será la sede única de la última ronda que comenzará el domingo 13 a las 9.30 horas, habrá premios para hasta siete tramos de ELO, categoría femenina y federados vizcaínos y un cheque de 3.500 euros para el ganador absoluto del Open y de 1.000 euros para el vencedor del sub 2.000.