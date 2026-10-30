La siderurgia vasca analiza en el puerto de Pasaia el presente y futuro del acero en Europa - APP

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Pasaia (Gipuzkoa), una de las principales puertas de entrada y salida de productos siderúrgicos en Euskadi, ha sido este viernes escenario de debate de los principales retos y oportunidades para el sector a nivel logístico en Europa. Empresas como ArcelorMittal, Layde Steel (Tata Steel) y Aceros Inoxidables Olarra han participado en una jornada, organizada por Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) y el Clúster de Siderurgia (Siderex).

En la apertura del acto, la presidenta de la APP, Izaskun Goñi, ha señalado que "el acero es uno de los verdaderos motores de nuestra industria" y ha recordado que "solo en Pasaia en 2025 se movieron más de 2,2 millones de toneladas de mercancías". "La jornada nos ha permitido reflexionar y analizar los retos de futuro con el objetivo de seguir ofreciendo soluciones competitivas, sostenibles y eficientes para el sector", ha apuntado.

La jornada, dividida en dos mesas redondas, ha presentado la visión de las empresas del sector y los operadores logísticos del puerto en torno a la situación de la siderurgia europea, la legislación actual de aranceles o el contexto geopolítico.

Asier San Millán, director general de Siderex, ha sido el encargado de moderar la primera de las mesas, integrada por Javier Sánchez, CEO de ArcelorMittal Olaberria-Bergara; Fernando Espada, CEO de Layde Steel (Tata Steel); e Ibon García de Vicuña, Director de Energía y Compras de Aceros Inoxidables Olarra.

"La siderurgia europea vive una transformación de los mercados internacionales sin precedentes, una creciente presión regulatoria y la necesidad de transitar hacia una industria más sostenible", ha explicado San Millán.

Los desafíos de la descarbonización, el impacto de las medidas de protección comercial adoptadas por Estados Unidos, Europa y otros mercados, así como los cambios estructurales que se están produciendo en los flujos internacionales del comercio del acero y la eficacia de los actuales mecanismos de defensa comercial, han sido algunos de los temas sobre los que han reflexionado las entidades participantes.

En la segunda sesión, aliados logísticos del sector siderúrgico que operan en el puerto guipuzcoano han presentado su visión de la situación. El espacio, conducido en este caso por la presidenta de la APP, ha contado con la intervención de Ignacio Urbieta, director comercial del Grupo Algeposa; y Beñat Odriozola, Chief Sales Ocer en Bergé Logistics.

"En Pasaia estamos trabajando en tres grandes frentes para incrementar la competitividad de la siderurgia vasca en Europa: la modernización de nuestras infraestructuras, la intermodalidad y la conectividad ferroviaria, y un elevado nivel de especialización", ha señalado Goñi.