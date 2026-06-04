Sidrería Petritegi celebrará el sábado su 500 aniversario con una fiesta de agradecimiento a los vecinos de Astigarraga

Archivo - Txotx en Petritegi. - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sidrería Petritegi de Astigarraga celebrará el sábado su 500 aniversario con una fiesta popular de agradecimiento a los vecinos de esta localidad guipuzcoana.

En un comunicado, desde Petritegi han señalado que quieren agradecer así el "apoyo, cariño y complicidad" recibidos durante sus 500 años de historia.

El encuentro tendrá lugar entre las 18.00 y las 21.00 horas en una nueva carpa en la que Petritegi ofrecerá sardinadas durante el verano. La programación arrancará con una bienvenida a cargo de Ioritz Otaño, socio y director de Estrategia y Ventas de Petritegi y miembro de la sexta generación de la familia.

A continuación, los asistentes podrán disfrutar de la primera sardinada de la temporada. La jornada incluirá también una sesión musical con DJ, un espacio infantil para las familias, la entrega de pequeños recuerdos conmemorativos y una exposición fotográfica y memorial que recorrerá la relación histórica entre Astigarraga y Petritegi a través de imágenes, documentos y recuerdos acumulados durante cinco siglos.