Sigue el calor en Euskadi, con temperaturas de 35 grados en el interior este jueves

Termómetro marca 36 grados en la Gran Vía de Bilbao
Termómetro marca 36 grados en la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 17:16
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BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada sin muchos cambios respecto a la anterior, con temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior.

Cielos despejados y viento variable, que se fijará del este-nordeste por la tarde. Durante la madrugada soplará viento del oeste-noroeste en la costa, sobre todo al comienzo y en Gipuzkoa.

Las temperaturas mínimas alcanzarán los 17-19 grados en la costa, mientras que en el interior rondarán los 14 grados.

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