Sigue el calor en Euskadi, con temperaturas de 35 grados en el interior este jueves

Termómetro marca 36 grados en la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada sin muchos cambios respecto a la anterior, con temperaturas rondando los 28-30 grados en puntos de costa, pero más cercanas a los 34-35 grados en el interior.

Cielos despejados y viento variable, que se fijará del este-nordeste por la tarde. Durante la madrugada soplará viento del oeste-noroeste en la costa, sobre todo al comienzo y en Gipuzkoa.

Las temperaturas mínimas alcanzarán los 17-19 grados en la costa, mientras que en el interior rondarán los 14 grados.