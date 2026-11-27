Archivo - Comisaria de la Ertzaintza en Deusto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 47 años detenido este pasado jueves en Bilbao por acuchillar hasta causar la muerte a su expareja, una mujer de 34 años, en un domicilio de la capital vizcaína, sigue este viernes por la noche en dependencias policiales, a la espera de ser llevado ante el juez.

La mujer fue ingresada tras haber sufrido una agresión con un cuchillo por parte de su expareja y falleció en la madrugada de este viernes en el Hospital de Cruces, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las 20.00 horas de ayer, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario.

Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.